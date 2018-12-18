В Магнитогорске молодежь давала советы городской власти

В Магнитогорске активные молодые люди проявили себя в традиционной технической игре «Коридоры власти».

Более трёх часов 23 команды из студентов и школьников согласно маршрутному листу «штурмовали» кабинеты городской администрации и Собрания депутатов. Они ответили на вопросы их разных сфер городской жизни и предложили пути решения наболевших проблем.

Затрагивались темы применения энергосберегающих технологий в многоквартирных домах, организации резиденции Деда Мороза в одном из парков, создания концепция озеленения города. Обсуждали, что нужно в наши дни молодежи, какие проекты могут «включить» у ребят активную жизненную позицию, даже предлагали разработать проект в сфере социального предпринимательства.

Соревнования в правильности ответов, креативности предложений и скорости прохождения маршрута поделили на две возрастные группы. В категории «18+» заслуженную победу одержала команда магнитогорского отделения Всероссийской организации «Волонтеры Победы». А в группе «До 18 лет» победила команда городского парламента школьников «Властелины коридоров».

Это мероприятие уже девятый год проходит по инициативе Общественной молодежной палаты при Магнитогорском Собрании депутатов при поддержке городского подразделения по молодежной политике. В этом году оно было посвящено 25-летию Конституции РФ.