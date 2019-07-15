Присылайте свои новости

В Магнитогорске в парке «У Вечного огня» прошло торжественное открытие нового спортивно-благотворительного проекта.

Участниками стали руководители города и ПАО «ММК», депутаты, известные спортсмены, а также знаменитая пилотажная группа «Стрижи», прилетевшая в Магнитогорск на празднование Дня металлурга.

Об идее проекта рассказал глава города Сергей Бердников: «Его суть можно выразить слоганом: помогая себе, то есть, занимаясь спортом для своего здоровья, помогаешь другим. В данном случае, проходя или пробегая эти два километра, каждый помогает детям, больным онкологией».

Вместе с генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым на старт вышли руководители подразделений комбината.

Спикер Собрания Александр Морозов отметил: «Участвую в проекте уже второй раз. А такое количество людей впервые собралось. Идея пришла к нам из-за рубежа, где люди таким образом отдают средства на добрые дела. Там это получило широкое распространение и уже носит массовый характер. Интересно уже то, что в окрестных городах этого нет. Магнитка – первая».

Во время прохода «километров добра» «Стрижи» немного отошли от дистанции, чтобы подойти к монументу «Тыл – Фронту», который на днях отметил свое 40-летие.

Пройти «километры добра» может каждый. Достаточно внести денежные средства для благотворительной акции. Чек обменять на бейдж и выйти с ним на трассу в часы проведения проекта.