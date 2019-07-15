Присылайте свои новости

В Магнитогорске можно пройти «километры добра»
Общество
Сегодня, 16:39

В Магнитогорске в парке «У Вечного огня» прошло торжественное открытие нового спортивно-благотворительного проекта.

Участниками стали руководители города и ПАО «ММК», депутаты, известные спортсмены, а также знаменитая пилотажная группа «Стрижи», прилетевшая в Магнитогорск на празднование Дня металлурга.  

Об идее проекта рассказал глава города Сергей Бердников: «Его суть можно выразить слоганом: помогая себе, то есть, занимаясь спортом для своего здоровья, помогаешь другим. В данном случае, проходя или пробегая эти два километра, каждый помогает детям, больным онкологией».

Вместе с генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым на старт вышли руководители подразделений комбината.

Спикер Собрания Александр Морозов отметил: «Участвую в проекте уже второй раз. А такое количество людей впервые собралось. Идея пришла к нам из-за рубежа, где люди таким образом отдают средства на добрые дела. Там это получило широкое распространение и уже носит массовый характер. Интересно уже то, что в окрестных городах этого нет. Магнитка – первая».

Во время прохода «километров добра» «Стрижи» немного отошли от дистанции, чтобы подойти к монументу «Тыл – Фронту», который на днях отметил свое 40-летие.

Пройти «километры добра» может каждый. Достаточно внести денежные средства для благотворительной акции. Чек обменять на бейдж и выйти с ним на трассу в часы проведения проекта.

Отправить новость
Экономика
Сегодня, 10:28
ММК модернизировал корпоративную информационную систему (КИС ПАО «ММК»
Экономика
Вчера, 11:27
Производство проката с полимерным покрытием ММК отмечает двойной юбилей
Политика
15.07.19 11:55
Магнитогорск ждет приезда Владимира Путина
Экономика
17.06.19 12:39
ММК наградили золотой медалью за инновационные стали MAGSTRONG
Сегодня, 12:40
Коммерсанты завалили Кировку мусором
Сегодня, 10:21
На границе Челябинской области и Казахстана проходят оперативно-профилактические мероприятия
Сегодня, 09:42
В Челябинской области запустят фотоконтроль за нацпроектами
Сегодня, 09:37
ЗАГСы в Челябинской области работают в штатном режиме
Сегодня, 09:31
У главного храма Челябинской области появится свой голос
Вчера, 15:15
Анонсы событий и мероприятий на 18 июля
Вчера, 15:11
Текслер готов взять на себя всю ответственность за социалку
Вчера, 12:33
Новый гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области начал встречи с южноуральцами
Вчера, 10:23
Офтальмологи Челябинской областной больницы получили уникальный аппарат
Вчера, 09:49
Текслер предупредил чиновников о персональной ответственности за гибель детей на водоемах
Общество
Сегодня, 14:57
Навстречу людям
Наталья Котова: нужно создать мини-рынок для садоводов
Общество
16.07.19 13:36
В Челябинской области так и не могут навести порядок с платной рыбалкой
Последние новости
Сегодня, 15:54
Происшествия
Екатеринбуржец с помощью квадрокоптера пытался доставить в колонию Златоуста мобильники и сим-карты
Сегодня, 14:30
Экономика
ЦКС пересчитает ошибочно начисленную плату за вывоз мусора тем южноуральцам, кто обратился в УФАС
Сегодня, 13:11
Спорт
В Челябинске среди болельщиков на Кубке губернатора по хоккею будут разыграна квартира
Сегодня, 12:59
Общество
Минздрав предложил использовать йодированную соль вместо обычной
Сегодня, 09:49
Экономика
Предприниматели Миасса рассказали о своих проблемах  бизнес-омбудсмену Александру Гончарову
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
Сегодня, 12:59
Общество
Минздрав предложил использовать йодированную соль вместо обычной
Вчера, 15:15
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 18 июля
Вчера, 10:23
Общество
Офтальмологи Челябинской областной больницы получили уникальный аппарат
16.07.19 17:14
Общество
На озере Курочкино состоится фестиваль народных напитков
16.07.19 16:38
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 17 июля
Теги
ММК
Магнитогорск
Александр Морозов
Сергей Бердников
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.