В Магнитогорске наградили школьников – победителей викторины «Моя Магнитка»

В Магнитогорске состоялся финал младшей лиги городской краеведческой игры-викторины «Моя Магнитка» на Кубок Магнитогорского городского Собрания депутатов.

Во Дворце творчества детей и молодежи при полном зале болельщиков за победу сражались команды школы № 8, № 66 и лицея при МГТУ. В составе жюри работали: председатель МГСД Александр Морозов, старший вице-президент Кредит Урал Банка Валентина Барабанова, директор Магнитогорского историко-краеведческого музея Александр Иванов, журналист телекомпании "ТВ-ИН" Павел Зайцев и актриса Магнитогорского театра кукол и актера "Буратино» Татьяна Акулова.

Игра проходит в городе уже девятнадцатый год подряд. Главная ее идея – это привлечение внимания подрастающего поколения и всех горожан к истории родного города. Каждый год тема игры разная, в этом ребятам предлагалось узнать, как проходило детство в Магнитогорске в далекие годы и как ребята его проводят сейчас. Так, команда школы № 66 вспоминала историю магнитогорского футбола, лицеисты - загородный детский отдых, а команда школы № 8 рассказала о пионерской организации. Основной этап в финале касался знания фактов об истории Магнитогорска.

Первое место и главный приз – малый Кубок МГСД, денежный приз в размере десяти тысяч рублей, красивейший торт и подарки от официального партнера Кредит Урал Банка, фирменные бейсболки победителей, сертификаты от спонсоров – всё это заслужили ребята из школы № 8.

В номинации «Лучший школьный музей» победила школа № 13 имени Ю. А. Гагарина (руководитель музея - Надежда Алёшина), а в номинации «Лучший волонтерский проект» - команда школы-интернат «Семья» (педагог Т.А. Василенко).