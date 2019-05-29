В Магнитогорске наградили за Диктант Победы

В Магнитогорске провели Диктант Победы. Более 500 человек отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне, о вкладе ММК в дело Великой Победы, о датах, фактах и именах военной летописи Магнитки.

Спикер Собрания Александр Морозов вручили победителям дипломы, памятные книги о войне и ручки с логотипом Диктанта Победы.

Лучше всех справились с заданиями председатель Совета ветеранов Правобережного района Александр Мякушко и студент первого курса МГТУ Андрей Петрашов. От школьников города награду получила ученица школы №12 Каролина Шкилева, также отлично ответившая на вопросы.

В «Диктанте Победы. Магнитогорск» приняли участие почти 400 школьников. Они заполняли анкеты в 23-х школах. В техническом университете проверили свои знания истории войны около 90 студентов. К ним присоединились депутат Госдумы Виталий Бахметьев и президент вуза, депутат областного парламента Валерий Колокольцев.

Еще почти 50 горожан в возрасте от 14 до 80 лет пришли в библиотеку имени Бориса Ручьева, чтобы ответить на вопросы Диктанта.