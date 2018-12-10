В Магнитогорске определят лучшего журналиста города

В Магнитогорске жюри городского журналистского конкурса «Город и мы» приступило к работе. Вот уже 13 лет Собрание депутатов проводит этот смотр профессионального мастерства творческих работников средств массовой информации. Инициатором и бессменным председателем жюри стал спикер Собрания Александр Морозов.

В этом году на рассмотрение жюри представлено больше 100 журналистских работ: видеосюжетов и программ, статей в газетах и в сетевых изданиях, фотографий и корпоративных СМИ.

Самой популярной у тележурналистов стала номинация «Репортаж года»: на соискание премии подано 8 заявок. А наиболее востребованной номинацией у пишущих журналистов, как и в прошлом году, стала «Люди Магнитки», где конкурируют шесть авторов статей, вышедших в городских газетах и опубликованных на информационных сайтах.

У членов жюри непростая работа – отсмотреть порядка 50 телесюжетов, прочитать более 30 публикаций, оценить фотомастерство, работу операторов, а также выбрать лучшее корпоративное СМИ и информационный сайт.

На первом заседании были оценены фотоработы в номинации «Объектив мастера», корпоративные газеты, лучший сайт, а также телевизионные сюжеты в нескольких номинациях.

В состав жюри входят ученые, преподаватели вузов, журналисты-практики, депутаты. Они придирчиво изучали материалы, делились впечатлениями, высказывали свое видение, спорили. Если не приходили к единому мнению, вопрос решался голосованием.

На следующем заседании подведут окончательные итоги по ТВ-номинациям, оценят работу пишущих журналистов и проголосуют за главные номинации конкурса: «Персона в журналистике» и «Журналист года».

Победители по традиции будут объявлены в конце декабря на заседании городского Собрания.