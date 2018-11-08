В Магнитогорске поддержали студентов и школьников

В будущем году студенты и школьники Магнитогорска будут ездить на общественном транспорте за 10 рублей.

За льготный проезд проголосовали депутаты городского Собрания на октябрьском заседании. Таким образом, поддержка студентов и школьников за счет местного бюджета продолжится и в 2019 году.

Стоимость проезда для этой категории граждан в общественном транспорте останется 10 рублей на разовый проезд. Так же, как и в этом году, для студентов и школьников будут действовать единые проездные билеты с правом бесплатной пересадки в течение одного часа.

Депутаты подтвердили, что данная льгота востребована уже несколько лет. «В Магнитогорске около 70 тысяч студентов и учащихся. В этом году, по предварительной оценке, они совершат более четырех миллионов поездок на общественном транспорте», - отметил спикер Собрания Александр Морозов.

Напомним, что накануне магнитогорские депутаты приняли решение о сохранении 30 бесплатных поездок в месяц на общественном транспорте для пенсионеров. И распространили эту льготу на жителей предпенсионного возраста.

Председатель Собрания отметил, что благодаря поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, магнитогорский трамвай продолжает развиваться. «Парк обновляется. Мы уже закупили 15 новых вагонов и планируем получить ещё. Особенно активно пользуются электротранспортом наши льготные категории. А это 67 процентов пассажиров. То есть трамвай жив, и мы будем поддерживать его в дальнейшем. У населения потребность в этом есть», - отметил он.