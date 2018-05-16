В Магнитогорске подведены итоги молодежного конкурса «Моя законотворческая инициатива»

По инициативе депутата Государственной Думы РФ Виталия Бахметьева и при поддержке Магнитогорского технического университета им. Г.И.Носова, Общественной молодежной палаты при Магнитогорском городском Собрании и центра правовой информации "Библиотека Крашенинникова" состоялся магнитогорский этап XIII Всероссийского конкурса "Моя законотворческая инициатива". Конкурс проводился среди учащихся школ и студентов.

Более семидесяти заявленных работ, двадцать финалистов и лишь один победитель - таковы итоги финала. По итогам защиты первое место и благодарственное письмо от депутата Государственной Думы РФ получил дуэт Анастасия Захарченко и Алексей Игонин (Институт экономики и управления МГТУ им. Г.И.Носова, кафедра ГМУ и УП). Ребята победили с работой на экологическую тему. Второе место занял Сергей Иванов ("Многопрофильный колледж при МГТУ им. Г.И.Носова", тема работы "Повышение электоральной активности молодёжи"). И "бронза" досталась Анне Болдыревой (МОУ "СОШ № 42", работа на тему противодействия коррупции).