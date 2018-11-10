В Магнитогорске появился бронзовый участковый

В Магнитогорске (Челябинская область) торжественно открыли памятник народному милиционеру, сообщает «Магнитогорский металл».

В верхней части сквера Металлургов бронзовый милиционер и мальчик словно рассказывают зрителям историю, для каждого свою.

Глава города Сергей Бердников в своё время высказал идею "заселить" любимый горожанами сквер представителями трудовых профессий. Так к отдыхающим на скамейке немолодым родителям присоединились выглядывающий из люка сантехник и улыбающаяся ему девушка-дворник, демидовский металлург, земский доктор - а теперь и милиционер с мальчиком.

Вместе с жителями Ленинского района торжественного открытия ждали и бравые парни из магнитогорского полицейского гарнизона, продолжающие дело советских милиционеров - а скульптура запечатлела обобщённый облик именно советского капитана милиции. Создавая очередной рукотворный шедевр, скульптор Геннадий Плахов побывал в музее УВМД по Магнитогорску, тщательно изучил, какие были в те времена погоны, какие ремни. Даже кеды на ногах мальчика - те самые, из времён СССР, сделанные во Вьетнаме и невероятно популярные - сносу им не было!

Открывая памятник, исполняющий обязанности главы города Виктор Нижегородцев поздравил полицейских с наступающим профессиональным праздником и вручил благодарственные письма скульптору, члену Союза художников России Геннадию Плахову и руководителю литейной мастерской Ивану Дубровину, который приехал на открытие скульптуры из Екатеринбурга.

"Застывшая в бронзе жизнь" - такую характеристику скульптурной композиции дал председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр Морозов и предложил создать приметы: погладил левую руку милиционера - к удаче, а если полицейский потрёт звёздочку на погонах - к повышению по службе.

Начальник УМВД по Магнитогорску Сергей Меркулов подчеркнул, что это не памятник какому-либо конкретному герою, к которому приходят скорбеть и возлагать цветы, а именно парковая скульптура, олицетворение эпохи. И напомнил, что он сам и многие его коллеги начинали службу ещё в милиции. Глава городской полиции сообщил, что за десять месяцев 2018 года эффективность раскрытия преступлений увеличилась на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом года минувшего, а преступлений стало на 869 меньше.

Почётный сотрудник и заслуженный работник Министерства внутренних дел, полковник милиции в отставке Фёдор Булатов от имени ветеранов поблагодарил за созданную скульптурную композицию.

Виктор Нижегородцев, Александр Морозов и Сергей Меркулов под общие аплодисменты освобождают скульптуру от ткани, и милиционер с мальчиком, удивительно живые и узнаваемые, предстают перед глазами горожан. К скульптурной композиции выстраивается целая очередь из желающих сделать фото на память, а тем временем ветеран УМВД, полковник полиции в отставке Виктор Токарев подарил коллегам и создателям скульптуры свою книгу "Излом времён".