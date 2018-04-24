В Магнитогорске преобразят сквер Доменщиков

Доменщики Магнитогорского металлургического комбината взяли шефство над сквером, расположенным на пересечении улиц Доменщиков и Советской в Магнитогорске (Челябинская область).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ММК, любимое место отдыха жителей окрестных домов после зимы находилось в запущенном состоянии.

Летом по просьбе инициативных жителей при поддержке депутата Магнитогорского городского Собрания, начальника отдела управления собственностью ПАО «ММК» Сергея Король сквер был приведен в порядок - была уложена плитка, обновлены бордюрные ограждения.

А весной Король предложил доменщикам взять шефство над сквером. «Идея, чтобы доменный цех шефствовал над сквером, давно витала в воздухе», - рассказал профорг первой технологической бригады доменного цеха Сергей Аксёнов. В этом году идея воплотилась в жизнь - на субботник вышли разные поколения доменщиков. За два дня ударного труда добровольцы покрасили лавочки, фонари и скульптуру Доменщика, отремонтировали и подкрасили урны. На спинках лавочек разместили наклейки, призывающие к культуре поведения в общественных местах. Участники субботника выгребли с газонов небольшого скверика 130 мусорных мешков мусора.

Сергей Аксёнов ратует за возрождение книги трудовой славы доменного цеха. Лучших награждать не только премией, но и увековечением имён в этой книге и на Аллее славы доменщиков. Аллею можно создать в обновлённом сквере, поставив невысокую стену из огнеупорного кирпича, и размещать на ней имена и фамилии лучших тружеников, отлитые из чугуна. Стена составила бы настоящий скульптурный ансамбль вместе со скульптурой доменщика-горнового.