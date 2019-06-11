В Магнитогорске продолжается благоустройство дворов

В этом году в Магнитогорске ремонтные работы пройдут на 39 внутриквартальных территориях.

В самом разгаре работы по программе «Комфортная городская среда». Один из дворов в Ленинском районе посетил спикер Собрания Александр Морозов.

В перечне работ, которые определяли сами жители, два удобных парковочных кармана, широкая пешеходная дорожка, ограждения, 20 скамеек и 18 урн, песчаная площадка со спортивным оборудованием. И гордость жителей – хоккейная коробка. Общая стоимость всех работ – почти 3,5 млн. рублей.

«Мы согласились взять территорию в общую собственность, - говорит жительница Надежда Фоменко. – А чего бояться? Это наш двор, общий, как чердаки и подвалы. Будет также убирать домоуправление, как и убирало. Никаких сборов ещё не будет. Как платили, так и будем платить за содержание. Ни больше, ни меньше».

Слухи о возрастающих расходах на содержание общего имущества развеял спикер Собрания Александр Морозов. «Раньше грязь развозили по двору, теперь есть асфальт, - рассуждает он. – Поставят новое оборудование, которое обслуживать дешевле. Большие затраты, в чём? Да ни в чём! Как к хоккейной коробке управляющая компания практически не подходила за эти 30 с лишним лет, так и подходить не будет. Она будет новая стоять. Появились парковочные карманы, их шампунем мыть же не будут. Делали бы то, что по минимуму положено сделать».

Напомним, за два предыдущих года в Магнитогорске обновлены 112 внутриквартальных территорий.