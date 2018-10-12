В Магнитогорске прошло заседание председателей Молодежных палат юга Челябинской области

В Магнитогорске в библиотеке Крашенинникова состоялось совместное заседание Общественной молодежной палаты при Магнитогорском городском Собрании депутатов и представителей "молодёжек" Нагайбакского и Агаповского районов.

Главный вопрос в повестке заседания - это обмен опытом молодежных парламентских формирований и создание единого информационного пространства. Кроме того, молодежные лидеры обсудили участие в проектах Областной молодежной палаты при ЗСО «Челябинская область – это мы!» и конкурс среди парламентских формирований области.

Также на заседании был отмечен проект Общественной молодежной палаты Нагайбакского района "#Мырядом", который заключается в поддержке детей с ограниченными возможностями на дому.

«Как важно, когда рядом есть люди, которые помогут и утешат в любой жизненной ситуации. Это особенно необходимо детям с ограниченными возможностями здоровья. Как радуются они малейшим искрам внимания, участия в их жизни! Друзья, мы должны быть "генераторами света" для всех окружающих, а особенно для этих особых детей», - так презентовал социально-волонтерскую акцию председатель молодежной палаты Нагайбакского района Андрей Сальников.

Этот и еще один проект «Новый год - в каждый дом», который уже несколько лет успешно реализуется Общественной молодежной палаты при Магнитогорском городском Собрании депутатов, было решено рекомендовать к проведению на всей территории юга области.

Подводя итоги совместного заседания, председатель молодежной палаты Магнитогорска Алексей Лактионов отметил: «Нам важно встречаться и делится опытом не только через Internet, но и так «видя глаза собеседника». У всех нас одна цель - стараться сделать жизнь в том месте, где родился, интересной и приносить пользу нашим городам и районам ".