В Магнитогорске расширится социальная поддержка

В Магнитогорске в связи с изменениями федерального и областного законодательства, поддержкой будут пользоваться не только пенсионеры, но и граждане предпенсионного возраста.

По поручению губернатора области Бориса Дубровского в целях сохранения социальной поддержки жителей, достигших 55-летнего возраста (женщины) и 60-летнего (мужчины), вносятся изменения в нормативные правовые акты города Магнитогорска. Уточнения касаются льгот на проезд в городском пассажирском транспорте и на проезд садоводов-огородников по сезонным автобусным маршрутам.

Планируется, что все, кто достиг указанного возраста, будут иметь льготу в виде бесплатного проезда на 30 поездок ежемесячно. А каждый следующий разовый проезд будет стоить 10 рублей. Пересадка в течение часа останется бесплатной.

В Магнитогорске в общем пассажиропотоке льготников - около 67%. Более половины из них – граждане, достигшие 55 и 60 лет (женщины и мужчины). За 9 месяцев текущего года они совершили более 7 тысяч поездок.

«Мы сохраняем и социальную поддержку садоводов и огородников. Пользоваться ею, наравне с пенсионерами, смогут граждане предпенсионного возраста – женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет», - прокомментировал спикер Собрания Александр Морозов.

Для них, как и для пенсионеров, будет введен бесплатный проезд и провоз багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам с 16 апреля по 16 октября 2019 года. Стоит отметить, что в других городах Челябинской области льгота на проезд до садов для пенсионеров составляет 50 процентов.

В этом году магнитогорскими садоводами и огородниками было совершено более одного миллиона поездок.

Окончательное решение будет принято в ближайший вторник на заседании Магнитогорского городского Собрания.