В Магнитогорске расширяются возможности самоуправления жителей

Депутаты городского Собрания Магнитогорска закрепили юридический статус старших по улицам или группам домов в районах с малоэтажной застройкой.И, таким образом, они расширили возможности горожан в решении общих для всех проблем.

Спикер Собрания Александр Морозов отметил: «Жители многоэтажек уже привыкли, что бытовые вопросы, неизбежно возникающие при совместном проживании в одном доме, решаются сообща. Например, проверка показаний общедомовых счётчиков тепла или воды, контроль качества работ по капитальному ремонту дома или по благоустройству прилегающей дворовой территории…»

Роль организатора, координатора мнений жителей при этом отводится старшим подъездов, домов, органам территориального общественного самоуправления.

В так называемом частном секторе горожане живут более обособленно, но и здесь они вправе совместно решать общие проблемы.

Теперь статус старших по улицам или группам домов закреплен новым нормативным правовым актом. Положение о старших по улицам (группам домов) в районах с малоэтажной застройкой определяет порядок избрания, перечень инициаторов проведения общего собрания жителей, порядок организации и проведения собраний. Подробно прописаны полномочия, права и обязанности старших по улицам, определен срок их полномочий.