В Магнитогорске развивается общественное самоуправление

В Магнитогорске активно развивается общественное самоуправление.

Спикер Собрания Александр Морозов напомнил: «Первые органы территориального общественного самоуправления появились в Магнитогорске в 1998 году. Сейчас их уже 53, причем один имеет статус юридического лица. Охват населения таким самоуправлением составляет более 90 процентов».

Для координации работы ТОС в апреле 2012 года решением Собрания создан Совет. Срок его полномочий составляет 2 года, и теперь сформирован уже четвёртый его состав. В Совет, как и ранее, вошли 11 человек. Это руководители органов ТОС из трёх районов, представители администрации города и Собрания депутатов.

Теперь новому составу Координационного Совета предстоит избрать председателя.