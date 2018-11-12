В Магнитогорске собрались молодые депутаты всего региона

На один день парламентарии Магнитогорска уступили свой зал Собранию молодых депутатов Челябинской области.

В его составе – действующие депутаты из различных городов и поселений Челябинской области. Возраст всех - до 35 лет. Председатель Собрания этого созыва - представитель Совета депутатов Курчатовского района города Челябинска Евгений Малеев. В своё время членами регионального Собрания молодых депутатов были магнитогорцы Андрей Старков и Егор Кожаев. Сейчас от Магнитогорска в нем работают Марина Сергеева и Александр Марков.

Обсуждение схожих на разных территориях проблем, знакомство с работой Магнитогорского городского Собрания депутатов, разговор о стратегии развития Магнитки до 2035 года, а также экскурсия по металлургическому комбинату, посещение хоккейного матча и другие мероприятия – всё это было в программе встречи.

Как сказал в своем выступлении Егор Кожаев, региональное Собрание молодых депутатов – очень крутая вещь. «Для меня лично в своё время это был шаг к пониманию депутатской работы - куда идти, чем заниматься. Новые связи и встречи с интересными людьми. Уверен, что работа на магнитогорской земле принесет пользу для дальнейшего профессионального роста», - отметил он.