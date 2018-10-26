В Магнитогорске создали двор-сад

В Магнитогорске программа «Комфортная городская среда» дала толчок инициативе по озеленению внутриквартальной территории.

Благодаря этой программе, при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в Магнитке в этом году преобразился 51 двор.

Благоустройство коснулось территории, расположенной в исторической части города, недалеко от дворца культуры имени С. Орджоникидзе. Двор неправильной геометрической формы, проходной для всех, кто идёт ко дворцу от остановки общественного транспорта.

Всех работ здесь выполнено почти на 3,4 млн. рублей: парковочные карманы, проезды, пешеходные дорожки, детское и спортивное оборудование… Но с завершением ремонтов благоустройство территории не закончилось.

«Жители воодушевились преобразованиями в своём дворе, не стали никого ждать, сами собрали деньги, нашли саженцы со скидкой, сами высадили больше трёхсот кустарников барбариса и миндаля, около 30 деревьев березы, рябины, ёлочек», - рассказал председатель Собрания Александр Морозов.

Высадка саженцев превратилась в настоящий субботник. Почти семь часов дружного труда понадобилось, чтобы вокруг детской площадки появилось живая изгородь. В другой части двора – маленький лесной уголок. Все вместе, с маленькими детьми и подростками, жители преобразили двор. Теперь мечтают, чтобы посадки прижились, а весной разбить еще и цветочные клумбы.

Спикер назвал инициативу жильцов очень показательной и достойным примером для других дворов: «Это результат доброго соседства людей, живущих рядом. Пример для многих горожан - вот так с любовью относиться к окружающему пространству».