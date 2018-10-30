В Магнитогорске утверждены новые льготы

Сегодня, 30 октября. депутаты городского Собрания Магнитогорска освободили от налога на землю горожан предпенсионного возраста.

Изменения в Положение о земельном налоге утверждены в соответствии с поправками в федеральное законодательство, а также для предоставления равных льготных условий отдельным категориям налогоплательщиков.

К категориям налогоплательщиков, которые полностью освобождены от уплаты налога на землю, добавляются лица предпенсионного возраста, то есть мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.

Кроме этого, в Магнитогорске пенсионерам и гражданам предпенсионного предоставлена льгота на 15 соток земельного участка под индивидуальную застройку, тогда как Налоговым кодексом предусмотрена льгота лишь на 6 соток. А также этим категориям предоставлена льгота на один участок земли каждого вида: под гаражом, садом, погребом.

Кроме того, для поддержки развития и модернизации индустриального парка, привлечения резидентов и создания новых рабочих мест принято решение освободить его от уплаты земельного налога на 5 лет. Действующее в городе ООО «ММК-Индустриальный парк» включено в национальный реестр индустриальных парков. Сейчас на его территории работают 17 резидентов, создано 178 рабочих мест. Резидентам предоставляются: производственные площади на льготных условиях, бесплатное присоединение к энергетическим ресурсам (электроэнергия, газ, вода, канализация).

Как отметил спикер горсобрания Александр Морозов, все эти предприятия малого и среднего бизнеса – производственной направленности. И освобождение от налога привлечет еще больше резидентов, а значит, позволит создать больше рабочих мест и в конечном итоге увеличит налоговые поступления.

Освобождение от налога на землю станет дополнительным стимулом, который даст город для развития индустриального парка. Такие льготы уже предоставлены в Челябинске, Екатеринбурге, Калуге, Ульяновске, Кургане, Нижнем Тагиле, Елабуге и других городах.