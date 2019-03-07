В Магнитогорске выбрали новую «Жемчужину»
В Магнитогорске (Челябинская область) выбрали самую яркую жемчужину года. Победительницей традиционного конкурса красоты стала дочь педагога и шахтера, супруга предпринимателя и мама двух сыновей-дошкольников Елена Рогова.
Корону из полудрагоценных камней прекрасной Елене вручила «Жемчужина-2018» Дарья Васильева. В подарок финалистка получила шубку и две путевки: туристическую - в Санкт-Петербург и конкурсную - на «Миссис России».
Первой вице-миссис стала Наталья Шаверо, второй вице-миссис - Екатерина Ворстер. Почетный титул «Миссис Пресса» завоевала Наталья Бидянова, сообщает газета «Магнитогорский металл».
Бессменным организатором конкурса красоты, в котором в этом году приняли участие 18 очаровательных горожанок, является благотворительный фонд «Я - женщина» ПАО «ММК».