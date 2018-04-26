В Магнитогорске завершаются работы по замене уличных фонарей

В Магнитогорске (Челябинской области) завершаются работы по реконструкции сетей уличного освещения. Подрядчики приступили к замене устаревших ламп на светодиодные по улице Чкалова.

«Всего в городе запланировано обновить 4 тысячи 777 светильников, - отметил начальник участка наружного освещения МП "Маггортранс" Юрий Токмянин. - На данный момент заменили 4 тысячи 384 фонаря. До конца месяца работы будут завершены».

По словам Юрия Геннадьевича, половина новых ламп появится на левом берегу. В настоящее время подрядчики завершают установку светильников по улице Чапаева, в Экологическом парке и на других опорах, где ранее замена была затруднительна в связи с погодными условиями.

Стоит добавить, что реализация этих мероприятий позволит сократить потребление электроэнергии более чем на 70 процентов.