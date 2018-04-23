В Магнитогорске завершилась краеведческая игра-викторина

В Магнитогорске финалом старшей лиги завершилась городская краеведческая игра-викторина "Моя Магнитка" на Кубок Магнитогорского городского Собрания депутатов.

Пять команд из школ: № 25 при МаКГ, № 64 им. Б.А. Ручьева, № 65 им. Б.П. Агапитова, № 20 и № 51 им. Ф.Д. Воронова - сражалось за первое место и Кубок МГСД.

А судило театрально-интеллектуальную «битву» представительное жюри: спикер Собрания депутатов Александр Морозов, руководитель отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Любовь Щебуняева, старший вице-президент КредитУралБанка Александр Довженок, директор «ГТРК Южный Урал»-Магнитогорск Дмитрий Меркулов, руководитель миссионерского отдела Магнитогорской епархии, священник Алексей Поляков. И, конечно, не обошлось без краеведов: это журналист газеты «Магнитогорский металл» Елена Брызгалина и основательницы «Моей Магнитки» Ирина Андреева и Надежда Карпова.

«Билет в детство» - тема исторической игры этого года. Старшеклассники на сцене Дворца творчества детей и молодежи при полном зале болельщиков рассказали о воспитании казаков в станице Магнитной, которая в этом году отмечает свой 275 день рождения, о том, какой вклад в строительство Магнитки внесли комсомольцы, как в городе формировались поисковые отряды и развивается скаутское движение, а также в год 100-летия комиссии по делам несовершеннолетних осветили тему трудной судьбы детей-беспризорников в разные годы истории Магнитогорска.

Все выступления команд были эмоциональны и здорово подготовлены, и в итоге победитель краеведческой игры-викторины «Моя Магнитка» - 2018 определился по конкурсу «Блиц» - максимально быстрые ответы на исторические вопросы о городе.

Таким образом, Кубок МГСД, денежную премию в размере десяти тысяч рублей, бейсболки победителей завоевала команда школы № 20. Официальный партнер игры КредитУралБанк одарил победителей красивейшим фруктовым тортом и фирменными призами. На втором месте оказались ребята из школы № 64 имени Б.А. Ручьева. Они удостоились премии в семь тысяч рублей. Третье место и премию в размере пяти тысяч рублей завоевала команда школы № 25 при МаГК. Но и две другие команды - финалисты из школ № 51 и № 65 также не остались без подарков, своим призом их наградила Магнитогорская епархия. А приз зрительских симпатий от молодежного жюри, представленного Общественной молодежной палатой при МГСД и городским парламентом школьников, достался команде школы № 65 им.Б.А. Агапитова.

«Магнитогорск – самый лучший город на Земле!» - так считает председатель городского Собрания Александр Морозов и все участники краеведческой игры-викторины «Моя Магнитка». В следующем году этой игре исполнится двадцать лет, и можно по праву уже говорить, что благодаря «Моей Магнитке» патриотов малой Родины, а значит и России, становится всё больше и больше.