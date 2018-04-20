В майские праздники ветераны войны в Челябинской области будут бесплатно ездить на автобусах

В период с 5 по 11 мая 2018 года на межмуниципальных маршрутах Челябинской области ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лиц смогут ездить бесплатно.

С предложением организовать бесплатный автобусный проезд ветеранов в праздничные дни выступил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрий Микулик предложил. Перевозчики поддержали его акцию.

Для бесплатного проезда ветеранам необходимо будет предъявить в билетной кассе удостоверение участника или инвалида войны и паспорт, а сопровождающему – только паспорт.

Ветераны смогут поучаствовать в праздничных мероприятиях, побывать на встречах однополчан, навестить родственников и знакомых, проживающих на территории области.

«Уже 73 года прошло с тех пор, как отгремели залпы Великой Отечественной войны. К сожалению, участников тех событий остается все меньше. Нам хочется, чтоб вниманием и заботой они были окружены ежедневно,- рассказал Дмитрий Микулик. - И долг каждого из нас оказать посильную помощь нашим ветеранам в благодарность за мирное небо».