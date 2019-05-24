В Миассе испекут гигантский семейный пирог и по-быстрому налепят пельменей

В Миассе (Челябинская область) испекут полутораметровую «Дружную семейку». Огромный пирог станет украшением семейного фестиваля «Фамилия», который состоится 12-го июня в доме купца Смирнова, более известном, как музей пельменя. Все площадки старинного особняка с полудня до семи вечера задействуют в разных мероприятиях и мастер-классах, вход на которые будет свободным.

Как сообщает пресс-служба центра развития туризма Челябинской области, такой фестиваль в Миассе будет проведен впервые. Для мам на фестивале проведут мастер-класс по флористике и макияжу, папы научатся правильно готовить мясо на огне, а малыши смогут украсить своими руками фоторамку и забрать ее домой. В спортзале «Кузница» будут проходить соревнования для самых спортивных семей, а в парадном зале - открытые уроки по зумбе. Для старшего поколения интересными будут лекция о составлении генеалогического древа и состязания по скоростной лепке пельменей.

Кроме того, 12-го июня в Миассе будет работать выставка-продажа сувениров, а возле самого особняка в исторической части Миасса выстроятся ретроавтомобили, на фоне которых можно будет пофотографироваться.

Фестиваль пройдет при поддержке администрации Миасского городского округа.