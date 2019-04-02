В Миассе появилась подводная дорога, только вот лодок нет

В Миассе (Челябинская область) ушла под воду дорога к школе и детскому саду. Путь к образовательным учреждениям родителям и их чадам отрезала гигантская многолетняя лужа на улице Богдана Хмельницкого, которую будут обследовать - по сигналу общественников - ГИБДД и прокуратура.

По словам миасского представителя «Гражданского патруля» Анны Сизовой, автомобилисты с маленькими детьми едут на этом участке вслепую. Дорогу здесь скрывает полуметровый слой воды.

«Ситуация усугубляется тем, что данный участок давно не ремонтировался и имеет множество глубоких ям, но это единственный путь к школе и детскому саду,» - отмечает Анна Сизова. К слову, сегодня, второго апреля, «Гражданский патруль» сам угодил в эту водную ловушку.

Сейчас общественники готовят жалобы в ГИБДД и городскую прокуратуру. Тем временем, местные жители рассказывают, что многострадальная дорога уходит под воду уже несколько лет - в сезон таяния снега и во время дождей.