В Миассе ракетный центр «Макеев» продолжает отбирать кандидатов на целевой набор

В кадровой службе АО «ГРЦ Макеева» продолжают знакомится с кандидатами целевого набора на обучение. На днях состоялась встреча с выпускниками южноуральских школ и колледжей, которые в следующем году планируют поступать в вузы по целевому набору от ракетного центра.

Группа из потенциальных абитуриентов из 28 ребят, а также их родители не только из Миасса, но и других городов Челябинской области приехали на встречу, чтобы узнать о преимуществах целевой подготовки и оценить возможности. Специалисты кадровой службы проинформировали гостей о мерах материальной поддержки, которую оказывает своим студентам Государственный ракетный центр, об организации практик на предприятии, ответили на интересующие вопросы.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе центра имени Макеева, кадровики знаменитого предприятия рассказали о том, что на 2019-й год бюджетные места по целевому набору от ГРЦ выделены на в ЮУрГУ, в том числе его Миасском филиале, ЧелГУ, Московском авиационном институте (МАИ), Санкт-Петербургском «Военмехе».

Это стало возможным благодаря государственному плану подготовки специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кстати, двое южноуральских 11-классников почти обеспечили себе поступление в вуз, показав отличные результаты в городском техническом хакатоне «Лось!». Они получили от Государственного ракетного центра сертификаты на обучение. Будущиен выпускники школ планируют поступать в МАИ, но для этого им всё же необходимо преодолеть проходной балл.

Как сообщают в АО «ГРЦ Макеева» следующая подобная встреча состоится пятого декабря 2018 года в кадровой службе ГРЦ.