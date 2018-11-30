В Миасском ракетном центре имени Макеева прошел конкурс детского рисунка «Я – будущий ракетостроитель»

Прошедший конкурс «Я - будущий ракетостроитель», объявленный АО «ГРЦ Макеева», вызвал живой интерес у юных южноуральцев.

Более 300 рисунков и поделок было отправлено на творческий конкурс. Все работы были размещены на выставочной экспозиции в фойе ДКиТ «Прометей». Это лучшие работы, отобранные в детских садах и школах по итогам внутренних конкурсов и переданные организаторам в кадровую службу предприятия.

Как оказалось, авторами рисунков, поделок, стихов, постеров являются не только юные жители Миасса, но и соседнего города оружейников Златоуста. О проходящем творческом конкурсе малыши узнали от своих родителей, работающих в ракетном центре.

Детская фантазия не знает границ и часто приводит к смелым, нестандартным решениям, которые ярко проявляются в конкурсных работах. Некоторые поделки – настоящие конструкторские находки. Познакомиться с ними могут все желающие попасть на выставку.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», итоги конкурса «Я – будущий ракетостроитель» будут подведены в начале декабря. Его участников ждёт большой праздник с множеством сюрпризов и чествованием победителей.