В микрорайоне «Академ-Риверсайд» открылся новый участковый пункт полиции

В Челябинске открылся новый, дополнительный участковый пункт полиции и введен в эксплуатацию аппаратно-программный комплекс «Академ-безопасность».

Сегодня, 9 ноября 2018 года в жилом комплексе «Академ-Риверсайд» города Челябинска в торжественной обстановке состоялось открытие нового участкового пункта полиции. Он расположен по адресу: улица Университетская Набережная, дом 56.

«За три года это уже пятый подобный пункт. Примечательно и то, что торжественное мероприятие проводится в рамках празднования дня сотрудника органов внутренних дел». В продолжение своей речи Андрей Сергеев поблагодарил администрацию города за активную работу по внедрению сегментов безопасности в городскую среду, выразив уверенность в том, что открытие подобных пунктов благоприятно отразится на правопорядке в городе», - сказал на открытии начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев.

Пункт оснащен современными компьютерами, подключенными к базам данных МВД, кабинеты и периметр находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Одновременно с открытием участкового пункта полиции введен в эксплуатацию сегмент аппаратно-программного комплекса «Академ-безопасность», расположенный в этом же помещении.

«Система видеоконтроля и мониторинга охватывает дома, прилегающие к ним дворы, детские площадки и парковки автомобильного транспорта. В единую систему видеонаблюдения планируется включить все жилые многоквартирные дома с прилегающей к ним территорией и места с большим пребыванием граждан. Количество видеокамер составляет 42 ip-единицы», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Кроме того, планируется поэтапное подключение к единой сети 46 ip-видеокамер. Модернизация серверного оборудования позволяет хранить видеозаписи сроком до 30 суток и иметь расширение до 1000 видеокамер.

В пункте видеоконтроля развернуто и функционирует удаленное автоматизированное рабочее место дежурного пульта управления, с помощью которого осуществляется круглосуточный мониторинг систем видеонаблюдения, контролируется общественный порядок на территории жилого комплекса. В случае нарушения общественного порядка на контролируемой территории дежурный пульта управления немедленно передает сообщение наряду полиции, патрулирующему в жилом комплексе «Академ-Риверсайд», для оперативного реагирования и принятия необходимых мер.