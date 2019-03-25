В миндортрансе Челябинской области новый, но уже хорошо знакомый руководитель

Александр Филиппов назначен исполняющим обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер.

Александр Филиппов будет исполнять обязанности руководителя ведомства до назначения министра дорожного хозяйства и транспорта. Но пока ни одного заместителя у него не будет. Согласно штатному расписанию, у главы миндортранса два заместителя. Одну должность занимал Филиппов (который теперь будет руководить ведомством), а вторая уже длительное время вакантна.

Александр Филиппов, будучи заместителем министра, уже почти полгода исполнял обязанности руководителя миндортранса региона. Министр Дмитрий Микулик почти полгода находился на больничном.

Напомним, Микулик был отправлен в отставку по утрате доверия в день вступления в должность временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Текслера.

Александр Филиппов был назначен заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта области в июле 2017 года. До этого возглавлял управление транспорта (сначала это управление входило в состав министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства, а после разделения – в состав миндортранса).