В Москве подвели итоги конкурса «Герои нашего времени»

В четверг, 13 декабря, в Москве состоялось очередное подведение итогов и награждение лауреатов Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Герои нашего времени». Церемония награждения прошла в стенах Музея российского импрессионизма. Среди номинантов была челябинка - волонтер Виктория Князь.

Корреспондент информационного сайта «Урал-пресс-информ» побывал на церемонии награждения и увидел, как проект выглядит изнутри. В этом году номинантами «Героев нашего времени» стали работники 25 российских предприятий. Всего на конкурсный отбор было подано более 200 заявок. Это в два раза больше, чем в прошлом году. До народного голосования организационным комитетом было допущено около 90 участников.

В шорт-лист вошли россияне, которые спасали людей в дорожно-транспортных происшествиях и задерживали опасных преступников, являются волонтерами различных фондов и воспитывают приемных детей, помогают бездомным животным и ведут патриотическую работу с молодежью.

В конце октября началось народное голосование, которое закончилось в середине ноября. В нем приняло участие свыше 50 тысяч человек. С учетом мнения простых людей окончательный выбор сделали члены жюри - видные журналисты и общественные деятели, актеры и руководители крупных промышленных компаний.

В 2018 году герои выбирались по восьми номинациям:

«От сердца к сердцу» - за волонтерскую деятельность.

«Спасательный круг» - подвиг ради спасения жизни.

«Оберегая планету» - за деятельность в области охраны окружающей среды.

«Быть человеком» - за подвиг, совершаемый в течение всей жизни.

«Всегда в сердце» - за военно-патриотическую работу.

«Кулибины нашего времени» - за многолетние трудовые достижения.

«Яркий старт» - для молодых специалистов за достижения в области рационализаторства.

«Вирус добра» - для фондов и благотворительных организаций.

Сотни тысяч человек в нашей стране трудятся на предприятиях машиностроения, металлургии, энергетики, нефтехимии и в других отраслях тяжелой промышленности. Каждый день эти люди выполняют сложную, ответственную и опасную работу, которая требует времени и сил — это известно многим.

Но далеко не все знают, что после тяжелых смен и рабочих часов эти люди совершают подвиги. Они работают в волонтерских организациях, оказывают помощь одиноким пенсионерам, участвуют в спасательных работах, сдают кровь, помогают в поиске пропавших детей — они меняют жизнь окружающих к лучшему. Негромко, не напоказ, но ежедневно.

«Когда-то человек труда был в приоритете. А потом вектор развития страны изменил систему ценностей новых поколений, принеся определенный провал в системе образования и подготовки кадров. Сейчас мы это очень остро чувствуем, - отметил председатель правления ЦСП «Быть человеком» Алексей Белинский. - И считаем, что надо развивать социальную ответственность бизнеса, чтобы поддержать человека труда. Сегодня предприятия сами заинтересованы в общественной деятельности и вовлечении в нее своих сотрудников. Такая тенденция однозначно благоприятно влияет на развитие гражданского общества в России в целом».

Всероссийский проект в области социальной ответственности «Герои нашего времени» был создан именно для того, чтобы рассказать о таких людях всей стране.

Инициатор проекта — группа компаний «ЛокоТех», структура, которая объединяет 60 000 специалистов, работающих в железнодорожной отрасли. Каждый год они принимают заявки со всех уголков России и выбирают героев - представителей рабочих профессий, для того, чтобы пригласить их в Москву на торжественную церемонию награждения. Они хотят, чтобы каждый подвиг, совершенный героями, по достоинству оценили коллеги, а еще — чтобы о них узнало как можно больше людей.

Номинантом на соискание премии может стать сотрудник компании – представителя промышленного сектора РФ, который совершил общественный или личный подвиг. В этом году одним из номинатов на проекте «Герои нашего времени» стала челябинка Виктория Князь - электрослесарь по ремонту электрических машин Челябинского электровозоремонтного завода.

«Желание заботиться о братьях наших меньших мне еще с детства привили родители, - рассказала Виктория Князь. - Они тоже трудятся на Челябинском электровозоремонтном заводе. Я продолжаю семейную династию».

Будучи председателем молодежного объединения завода, Виктория решила приобщить молодежь предприятия к этому полезному делу. Сегодня молодые работники оказывают на постоянной основе безвозмездную помощь фонду «Спаси меня» - реабилитационному центру, деятельность которого направлена на спасение представителей дикой фауны под руководством Карена Даллакяна.

Виктория твердо убеждена, что животные-инвалиды имеют право жить и по отношению к ним необходимо проявлять внимание и любовь, потому что они пострадали именно от рук человека.

«Я долго думала, подавать заявку или нет, - продолжает Виктория. - Но сегодня, находясь на церемонии награждения и увидев огромное количество известных людей, поняла - проект должен жить и иметь будущее».

За свою волонтерскую деятельность в благотворительном фонде и в номинации «Оберегая планету» наша землячка не смогла завоевать первое место. Она досталась волонтеру из Казани Елене Витер. Но челябинка не расстроилась, а только радовалась победе своей новой подруги. Почетное второе место в номинацие тоже очень даже хорошо.

«Это наша общая победа, - отметила волонтер из Казани Елена Витер. - Теперь будем думать, как работать дальше и приобщать к нашему общему теперь делу все больше ребят».

Вручая награду одному из победителей, дизайнер, стилист и ведущий Влад Лисовец подчеркнул, что история каждого номинанта уникальна и рассказывает о лучших человеческих качествах. А участница шоу ComedyWoman Надежда Сысоева отметила, что о таких людях нужно больше рассказывать в средствах массовой информации – это поможет воспитать достойное подрастающее поколение. Проект поддержали многие звезды театра и кино и отечественного шоу-бизнеса – певицы Зара и Жасмин, давний друг проекта, актер Иван Кокорин, музыканты T-killahи Роман Архипов и писательница Екатерина Одинцова.

Кстати, в этом году на проект подавал заявку еще один челябинец, работающий на этом же предприятии, что и Виктория. Алик Муллахметов проходил срочную службу в рядах Российской армии на Северном Кавказе во время Второй чеченской кампании. Подразделение мотострелковых войск, полк быстрого реагирования, в котором служил Алик Муллахметов, должно первым оказываться в местах боевых действий.

Однажды Алик с сослуживцами в БМП подорвались на фугасе. Один из семерых парней погиб, двоим придавило ноги съехавшей башней БМП, но Алик смог спасти друга из горящей машины. Герой рассказывает, что есть всего две-три минуты, чтобы спасти людей и выпрыгнуть самому, потом полный боекомплект детонирует и в считанные минуты от машины не остается ничего.

Позже в 2000-м году подразделение, в котором служил Муллахметов, попало в окружение, и Алик получил серьезное боевое ранение, после чего долгое время восстанавливался и в апреле вернулся домой. А немногим позже молодому герою пришла телеграмма о награждении его орденом Мужества.

Справка

«Герои нашего времени» – Всероссийский проект в области социальной ответственности, посвященный простым людям, их поступкам, совершенным однажды и спасшим жизни других людей, или ежедневным подвигам, длиной в целую жизнь. Он существует с 2015 года и уже охватил 65 регионов РФ. Его цели – поднятие статуса рабочих специальностей в нашей стране, популяризация волонтерского движения, великодушных и самоотверженных поступков в обществе.

Организатором инициативы выступает АНО ЦСП «Быть человеком», генеральным партнером Группа компаний «ЛокоТех». Проект поддержали Министерство труда и социальной защиты РФ, общественная организация «Деловая Россия», Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние», АКМР, Роспрофжел. Генеральный HR-партнер – HeadHunter.