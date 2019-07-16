В ночь на 17 июля южноуральцы смогут наблюдать лунное затмение
В ночь на 17 июля жители Европейской части России смогут увидеть такое редкое явление как лунное затмение.
Как рассказал радио Sputnik старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин, пиковое время для наблюдения лунного затмения – с полуночи до часа ночи по московскому времени. По его словам, это явление бывает примерно раз в год. А плохая погода в России делает лунное затмение еще более редким явлением.
Ранее о предстоящем лунном затмении в ночь на 17 июля сообщили в столичном планетарии.
«Тем, кто живет на Востоке, будет не очень удобно наблюдать, особенно за Уралом, это уже ближе к утру, там Луна будет низко, небо начнет светать. В западной части России прекрасно будет видно при наличии хорошей погоды ночью. Начнется это примерно в 10 часов вечера, но не советую так рано смотреть. Луна начнет заходить в полутень Земли, различить глазом это почти невозможно. С 11 часов вечера можно начинать смотреть на Луну, она будет полностью погружаться в земную тень, и к половине первого ночи погрузится примерно на три четверти, больше половины. Это уже вполне заметно, интересное, редкое явление», – рассказал Владимир Сурдин.