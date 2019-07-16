В ночь на 17 июля южноуральцы смогут наблюдать лунное затмение

В ночь на 17 июля жители Европейской части России смогут увидеть такое редкое явление как лунное затмение.

Как рассказал радио Sputnik старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин, пиковое время для наблюдения лунного затмения – с полуночи до часа ночи по московскому времени. По его словам, это явление бывает примерно раз в год. А плохая погода в России делает лунное затмение еще более редким явлением.

Ранее о предстоящем лунном затмении в ночь на 17 июля сообщили в столичном планетарии.