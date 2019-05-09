В Новосинеглазово депутаты поздравили ветеранов с Днем Победы

Депутат госдумы Анатолий Литовченко и депутат городской думы Виталий Паутов поздравили ветеранов и жителей Новосинеглазово с праздником Победы. В центре поселка состоялось шествие Бессмертного полка и праздничный концерт. Гостей угощали гречневой кашей с полевой кухни.

Пока в Челябинске полным ходом шла подготовка к параду, жители Новосинеглазово почтили память павших воинов, пройдя Бессмертным полком по центральной улице поселка. Возглавляли шествие депутаты и священнослужитель Серафим.

Школьники вместе с родителями поучаствовали в шествии Бессмертного полка. Они держали в руках портреты своих родственников, сражавшихся за Родину.

Например, маленький Никита держал в руках фотографию своего прадеда Константина Мурина. Сразу по окончании срочной службы Константина отправили на Дальний Восток, где шла война с Японией.

На фото Никита с бабушкой Галиной Переседовой

Анатолий Исупов, больше тридцати лет проработавший педагогом, показывает нам фото своего отца Владимира Исупова. Анатолий рассказывает о его военном пути:

Он пережил блокаду Ленинграда. И в окопах лежал, и болота Ленинграда прошел. Был ранен. А после войны как встал за токарный станок (отец пятерых детей), так до семидесяти лет и проработал. И уходя из жизни, наши ветераны надеялись, что мы будем для них благодарной памятью. Мы оправдываем их надежды. Светлая им и вечная память.

Депутаты Анатолий Литовченко и Виталий Паутов поздравили жителей поселка и возложили цветы к памятнику павшим воинам.

Виталий Паутов:

Мы должны помнить, какой ценой завоевана эта победа, что ветераны заслужили и чем сегодня обделены. И наша задача сделать все, чтобы оставшуюся жизнь они смогли прожить на достойном уровне. В поселке осталось всего четыре человека, которые участвовали в войне. В нашем поселке живет ветеран Вадим Бояринцев, прошедший всю войну, участвовавший два раза в параде в Москве – в день начала войны и в параде Победы. Это человек-легенда.

Слева жена Вадима Бояринцева

После вступительных слов начался концерт.

В конце всех желающих и в первую очередь ветеранов угостили гречневой кашей с полевой кухни.