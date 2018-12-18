В общественном транспорте Челябинска стали принимать бесконтактные карты «МИР»

В декабре в автобусах и маршрутных такси города Челябинска появилась возможность оплатить проезд бесконтактной картой «МИР» любого банка. Это стало продолжением работы Сбербанка и партнеров по развитию безналичных платежей в общественном транспорте Челябинска и области.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в Челябинском отделении Сбербанка, для оплаты проезда бесконтактной картой «МИР» нужно поднести ее к терминалу кондуктора по аналогии с оплатой товаров и услуг в торгово-сервисных точках города. Стоимость проезда при этом такая же, как при наличных расчетах. Кроме банковской карты, оплатить проезд можно с помощью мобильного устройства, часов и других гаджетов, поддерживающих бесконтактную технологию, а также мобильного телефона с установленным приложением Аpple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Как и при использовании карты, процесс оплаты при этом занимает всего несколько секунд и не требует введения пин-кода.

«Более 111 тысяч челябинцев имеют бесконтактную карту «МИР» от Сбербанка, и востребованность общественного транспорта повышается, особенно в зимнее время. В наших планах на 2019 год – вместе с партнерами увеличить количество транспортных единиц с терминалами для бесконтактной оплаты проезда и присоединить к проекту карты платежной системы VISA», - рассказывает управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Напомним, в сентябре Сбербанк запустил сервис оплаты проезда картами платежной системы MasterCard. В настоящий момент оплатить проезд банковскими картами «МИР» и MasterCard можно в автобусах маршрутов №15 и №16, а также в маршрутных такси №12, 24, 40 и 51.

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