В одном из отделений Челябинской областной клинической больницы отпраздновали новоселье

В четверг, восьмого ноября, отделение челюстно-лицевой хирургии областной больницы начало работу в полностью обновленном помещении. В течение года здесь велись ремонтные работы. Полностью заменены электропроводка, канализация и все необходимые коммуникации. Ремонта в здании не было с момента основания отделения - с 1963 года.

Само здание было построено сразу после Великой Отечественной войны пленными немцами. На сегодняшний день строители заменили пол в палатах и коридоре, стены заново оштукатурили и покрасили. Операционную и перевязочную оснастили современным оборудованием. Во все палаты приобрели новую мебель.

«Я тут была лет десять назад. Сравнения никакого нет, как небо и земля. Кроватей таких не было. Сейчас вообще здесь светло и уютно, - поделилась эмоциями пациентка из Златоуста Людмила Никонова. - Правда, одно осталось прежним - хорошие врачи и доброжелательный персонал».

Как рассказали информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинской областной больнице, во время ремонта работа отделения не прекращалась. Во время всех работ пациенты и персонал временно размещались в других отделениях. Кстати, отделение челюстно-лицевой хирургии - одно из двух отделений взрослой больницы, где оказывают медицинскую помощь и детям любого возраста. Поэтому здесь предусмотрены две палаты для мам с детьми и пять взрослых палат. Одновременно в отделении размещается 40 пациентов со всей области.

«При поддержке министерства здравоохранения Челябинской области и областного правительства, в первую очередь, губернатора Бориса Дубровского, были найдены силы и средства для капитального ремонта этого отделения, - рассказал заместитель главного врача ЧОКБ по лечебной работе хирургического профиля Илья Бондаревский. - Все, что вы сегодня видите – это результат совместной работы».

Отделение челюстно-лицевой хирургии ЧОКБ специализируется на лечении различных флегмон, абсцессов, пластике расщепленного верхнего нёба, травмах при дорожно-транспортных происшествиях и огнестрельных ранениях, устранении послеоперационных рубцов. Сотрудники отделения очень уверены в том, что в обновленном помещении им будет работаться комфортно.