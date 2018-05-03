В одном из районов Челябинской области введен режим ЧС

В Октябрьском районе Челябинской области с 29 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с высоким риском лесных пожаров. На территории области особый противопожарный режим введен с 28 апреля.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, за минувшие сутки Челябинской области ликвидировали восемь лесных пожаров на площади 72 гектара: три возгорания произошло в Кунашакском (38 га) лесничестве, два – в Аргаяшском (19,2 га), по одному – в Каслинском (9,2 га), Красноармейском (5 га) и Шершневском (0,3 га). На тушении были задействованы 57 человек и 25 единиц техники.

По состоянию на утро 3 мая на территории зеленого фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 77 пожаров на площади 947,95 гектара. Возгорания произошли на территориях Аргаяшского, Брединского, Верхнеуральского, Каслинского, Красноармейского, Кунашакского, Миасского, Октябрьского, Саткинского, Увельского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств.

Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 751 человек и 268 единиц техники.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале.