В Озерске сегодня ночью скончался известный журналист Кирилл Зернов

В Озерске (Челябинская область) скончался руководитель информационного центра ФГУП «ПО «Маяк» Кирилл Зернов. Ему был 51 год.

Кирилл Зернов умер этой ночью, 27-го апреля, рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник информационно-аналитического отдела администрации Озерска Сергей Зюсь.

«Администрация Озерска выражает самые искренние, самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Зернова. Мы с ним долго, успешно, плодотворно работали, мы все находимся в шоке. Для меня он был примером настоящего журналиста, профессионала своего дела, и я не могу поверить, что Кирилла Зернова больше нет», - сказал Сергей Зюсь.

До того, как возглавить информационный центр «Маяка» Кирилл Зернов, являлся главным редактором газеты «АиФ-Челябинск».