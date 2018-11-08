В Озерске уволили директора средней школы №22 Андрея Амурского

В среду, седьмого ноября, директору общеобразовательной школы №22 Озерска Андрею Амурскому в администрации закрытого города вручили уведомление о расторжении трудового договора. Согласие на другую должность – заместителя директора школы №25 – бывший директор школы не дал.

Как рассказали в администрации города Озерск, Андрея Амурского вызвали в среду в мэрию и вручили приказ о том, что директор больше не может занимать эту должность. Пункт 2 статьи 278 Трудового договора РФ гласит – в связи с принятием решения уполномоченным органом трудовой договор прекращается.

Сам бывший директор школы в поселке Татыш повержен таким приказом в шок. Реорганизация двух учебных заведений, школы №22 и школы №25, которые должны слиться воедино, должна длиться до конца января 2019 года. Необходимо было учесть все организационные моменты – передача должности, передача материального имущества. Андрей Амурский мог исполнять должность директора как минимум три месяца.

«Меня вызвал к себе заместитель главы администрации и поставил перед фактом – или ты соглашаешься на должность заместителя директора, или ты уволен, - прокомментировал ситуацию с увольнением Андрей Александрович. – На должность заместителя директора школы я не согласился, подпись свою с ознакомлением приказа об увольнении я не поставил. С восьмого ноября я считаюсь пенсионером».

Родители учеников школы №22 тоже не согласны с таким положением дел. Что бы не говорили в администрации города о том, что кадетское движение сохранится, взрослые в это не верят. Будет все совсем по-другому – кадетское движение по-тихому развалится, родители заберут своих детей из этой школы. Общеобразовательное учреждение через год-полтора закроют, так как в ней будет обучаться не более 70 учеников.

На субботу, 10 ноября, родителям учеников школы разрешили провести митинг в защиту директора Андрея Амурского. На мероприятие заявлено 70 человек. Сначала детей не разрешали приводить на митинг, но потом администрация дала свое согласие. Кто, как не ученики, лучше знает своего директора и командира. Самого Андрея Амурского на митинге не будет – его объявили саботажником. Офицер запаса не собирается нагнетать обстановку, которая и без этого раскалилась докрасна.

«Ситуация сложилась очень непростая. Теперь мне говорят, что кадетское движение существовало задолго до моего прихода в школу, но это не так, - продолжает Андрей Амурский. – Сейчас школа свой вектор поменяет однозначно, родители перестанут за несколько километров возить своих ребят в школу. Наша школа перестанет поставлять выпускников в военные училища. Военно-патриотическому воспитанию наступит крах».

В четверг, восьмого ноября, бывший директор школы №22 Андрей Амурский передал обязанности своему заместителю. Ему не остается ничего делать, как собрать свои вещи и покинуть общеобразовательное учреждение. В его жизни, возможно, начнется новый этап.

О том, чем закончится протестный митинг на главной площади Озерска, мы расскажем в следующем материале.

Справка

Школа №22 – одна из первых школ города Озёрска, была построена в 1950 году в поселке-спутнике одного из первых в стране ядерных объектов. В 2012 году из-за малочисленности и нерентабельности данного учреждения уже поднимался вопрос о закрытие школы. В 2013 году, по инициативе действующего директора школы, полковника МЧС в запасе Андрея Амурского, кавалера медали «за Отвагу на пожаре», при поддержке администрации управления образования на базе школы были открыты кадетские классы.

С появлением кадетского движения в школе № 22 началась новая жизнь. Численность обучающихся возросла более, чем в два раза. Обновился коллектив учителей, школа получила новый импульс к дальнейшему развитию. На сегодняшний день в школе посёлка Татыш обучается 182 ученика. Больше половины из них являются учащимися кадетских классов. Многие приезжают в школу из соседнего посёлка Новогорный, многие – из самого Озёрска.