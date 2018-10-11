В Озёрском «Нашем доме» поставили «Лес» Александра Островского

В Озерском театре драмы и комедии «Наш дом» (Челябинская область) 12 и 13 октября состоится премьера спектакля «Лес» по пьесе Александра Островского.

Свой очередной, 71-й сезон, театр открыл 29 сентября традиционным грандиозным марафоном, который длился 12 часов. При создании этого театрального «сериала» его организаторы и создатели учли все возрасты и самые разные вкусы. В него вошли премьера для детворы - сказка «Давай дружить, Ромашка!», театральный урок «Басни И.Крылова», встреча с ведущей актрисой театра Ириной Костериной, современная сказка «Птица Феникс возвращается домой», вечерний спектакль «Яма» по А.Куприну и даже «Чаепитие со сдвигом» (диалоги со зрителями об искусстве).

Обращение «Нашего дома» к одной из великих и популярных комедий Островского режиссёр-постановщик Людмила Исмайлова объяснила так: «Тема этой пьесы актуальна для небольшого провинциального города. Судьба его актеров во многом похожа на судьбы Счастливцева и Несчастливцева.

Мы остановились на пьесе "Лес", так как в Озерском театре существует проблема с классическим репертуаром , а также проблема с нехваткой в труппе молодых актеров. Пьеса очень хорошо разошлась по ролям на актеров. И что важно, в этом театре есть актеры подходящие на роли Счастливцева и Несчастливцева.

Я люблю Александра Островского, он очень современный. И это моё шестое обращение к его драматургии. Главное в моём спектакле - тема правды и иллюзии. Если ты хочешь быть честным, то вынужден быть всю жизнь нищим. Большинство людей выбирают жизнь в иллюзии. В моём спектакле тесно переплетаются комедия и жизненная драма каждого персонажа».

Вместе с режиссёром над постановкой «Леса» работали художник Ольга Горячева и художник по свету Вячеслав Максимов.

В спектакле ведущие роли исполняют Андрей Иодловский (Несчастливцев), Евгений Гуралевич (Счастливцев), Светлана Медведева (Гурмыжская), Ксения Зимбель (Аксюша).