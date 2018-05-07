В память о местных чекистах в Магнитогорске появится обновленный символ мужества и чести

В Магнитогорске на здании городского отдела УФСБ России по Челябинской области после реставрации откроют барельеф сотрудников органов государственной безопасности.

Памятный знак был установлен в 1934 году на фасаде здания ОГПУ-НКВД по Почтовому переулку, 9. В свои 84 года ему потребовались восстановление и «переезд» на парадную сторону нового здания, в котором сегодня работают магнитогорские чекисты. Отреставрировано скульптурное изображение по инициативе ветеранов и сотрудников отдела при поддержке администрации Магнитогорска.

В декабре 2017 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации отмечала свой вековой юбилей. Открытие барельефа контрразведчики приурочили к этому знаменательному событию, а также к годовщине образования своего подразделения.

Первого мая 1929 года приказом полномочного представителя ОГПУ по Уралу был создан Магнитогорский информационно-оперативный пункт Троицкого Окружного отдела ОГПУ. Через год, седьмого мая 1930 года, в связи с обеспечением безопасности строительства Магнитогорского металлургического комбината как стратегически важного объекта пункт был переподчинен в аппарат полномочного представителя ОГПУ СССР в Свердловске. Позднее его преобразовали в районное отделение, а после окончания строительства металлургического комбината 20 июня 1932 года был сформирован Магнитогорский городской отдел ОГПУ, вошедший в 1934 году в структуру УНКВД СССР по Челябинской области.

В годы Великой Отечественной войны сотрудники отдела успешно обеспечивали защиту государственных секретов при изготовлении комбинатом продукции военного назначения, противодействовали немецкой разведке, уголовному бандитизму, дезертирству, осуществляли контрразведывательные мероприятия в среде военнопленных.

В послевоенный период, а также в годы «холодной войны» магнитогорские контрразведчики разыскивали фашистских пособников, противостояли антисоветским зарубежным центрам, проводили работу по предупреждению крупных аварий, диверсий на ММК, воздушном и железнодорожном транспорте.

В Магнитогорском отделе УФСБ России по Челябинской области служили Герой Советского Союза полковник Григорий Тимофеевич Васев, почетный сотрудник органов госбезопасности генерал-майор Юрий Кузьмич Поляков. Потомки бережно хранят память о своих героических предшественниках и продолжают традиции, заложенные ими в разные периоды истории нашей страны.

В память о чекистах Магнитки на ведомственном здании появится обновленный символ мужества и чести людей, стоящих на страже интересов и безопасности нашей Родины, отмечает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.