В «Парковом» будет построена еще одна школа и откроется филиал детской поликлиники

Вторая школа и детская поликлиника будут построены на Краснопольской площадке в микрорайоне «Парковый» в Челябинске.

Этот вопрос обсуждался на публичных слушаниях в Доме архитектора 10 мая.

Новое учебное заведение рассчитано на 1500 учащихся. Здание под него будет построено в микрорайоне №55 на перекрестке улиц Александра Шмакова и Скульптора Головницкого. Проектно-сметная документация уже готова, но застройщик пока не выбран.

В этой школе смогут учиться ребята, проживающие в четырех микрорайонах «Паркового» - № 49, №50, №52 и № 55.

Кроме того, в микрорайоне №50 в одном из десятиэтажных жилых домов, который еще предстоит возвести, расположится филиал детской поликлиники.