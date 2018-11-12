В «первой городской» Челябинска готовятся открыть теплый переход между больничными корпусами

В этом году городская клиническая больница №1 Челябинска отмечает свой юбилей. Медицинскому учреждению исполняется 190 лет. К празднику обслуживающий персонал южноуральские строители порадовали строительство теплого перехода между детским и хирургическим корпусами.

Необходимость возведения теплого перехода между корпусами лечебного учреждения назрела давно. Его отсутствие затрудняло взаимодействие между другими лечебно-диагностическими подразделениями - реанимацией, детским хирургическим отделением, операционным блоком. Ранее поток пациентов (детей и взрослых) в приемном покое не был разделен. Для отдельных процедур маленьким пациентам приходилось через улицу попадать в другие подразделения больницы, что создавало определенные трудности. Сейчас все изменится.

Возведение теплого перехода позволило решить проблему взаимодействия служб. Это позволит продолжить оказывать хирургическую помощь всему детскому населению Челябинска, а это свыше 1 700 операций в год. Также теплых переход позволит осуществлять быструю и комфортную доставку пациентов после оперативного лечения в детское отделение реанимации без угрозы возможных осложнений, связанных с транспортировкой по улице.

«В этом году нашей больнице исполняется 190 лет. Это событие мы встречаем с особой гордостью . При поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского во время реализации программы «Реальные дела» нам удалось реализовать два достаточно крупных проекта, - рассказал главный врач ГКБ №1 Дмитрий Тарасов. – Удалось выполнить капитальный ремонт лаборатории и оценить, как проделана большая часть работ по строительству теплого перехода. Проект оценивается в 20 миллионов рублей. Мы благодарны правительству и администрации города Челябинска за такой подарок! Повышение уровня и качества предоставления медицинской помощи – это то, что будет у нас всегда в приоритете».

Теплый переход представляет собой двухэтажное помещение, один из этажей займут лекционные аудитории для студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета и медицинского колледжа. На базе ГКБ №1 функционирует восемь кафедр ЮУГМУ. Общая площадь здания перехода составила 1 100 квадратных метров. Полностью переход планируется сдать в конце ноября этого года.