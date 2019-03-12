После критики в "УПИ": в подземный переход Ленинского района Челябинска вернулся свет

В подземный переход Ленинского района Челябинска (остановка «Опытный завод») после критики на сайте информационного агентства "Урал-пресс-информ" вернулся свет - теперь местным жителям, включая заводчанок ООО «ЧТЗ-Уралтрак», не страшно спускаться под землю.

О том, что утром понедельника, 11 марта, жители Ленинского района - к своей большой радости - спускались уже не во мрак подземелья, а в освещенный подземный переход, сообщил председатель профкома Челябинского тракторного завода Олег Косых.

Он рассказал также, что с вечера того же дня здесь обещали установить дежурство представители правоохранительных органов.

«Теперь каждый вечер в темное время суток за переходом будут присматривать бойцы Росгвардии, - сообщил Олег Косых. – Стражи порядка не дадут хулиганам пугать прохожих, нападать на женщин».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в конце февраля этого года в подземном переходе наступила тьма - лампочки перестали гореть. Женщинам, работающим на заводе, стало страшно ходить: и темно, и скользко, и компании подозрительные под землей время проводят - любители темноты.

По словам председателя профкома, хулиганы катались по многострадальному переходу на украденных продуктовых тележках, сшибая пешеходов, играли в керлинг глыбами льда, отдыхая на мешках, наполненных листьями, наркоманили. Одним словом, жили во мраке подземелья на полную катушку, пугая своим неадекватным поведением прохожих.

Первого марта Олег Косых написал письмо на имя депутата Совета депутатов Тракторозаводского района Челябинска Семена Бронских с просьбой помочь заводчанам в решении проблемы. Народный избранник на обращение отреагировал, начал разбираться в ситуации.

Последовала реакция и от управления дорожных работ Челябинска, также извещенного об отсутствии света в переходе, - лампочки снова горят.