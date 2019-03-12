В Полетаево каюры из Челябинской и Свердловской областей боролись за победу в «Созвездии Гончих Псов»

В поселке Полетаево Сосновского района (Челябинская область) в субботу, девятого марта, состоялась авторская гонка по снежным дисциплинам ездового спорта «Созвездие Гончих Псов».

В соревнованиях, организованных федерацией ездового спорта Челябинской области (ФЕСЧО) и детско-юношеской спортивной школой Полетаево, приняли участие 32 взрослых каюра, шесть юниоров и дюжина детей в двух возрастных категориях: 4-7 и 8-11 лет (всего 50 человек) со своими верными четвероногими напарниками.

Участники гонки представляли Челябинск, Магнитогорск, Южноуральск, Коркино, Копейск, Екатеринбург, Качканар и Каменск-Уральский.

В дисциплине «Каникросс» участвовали семь человек, в скиджоринге -девять. 22 человека боролись за победу, управляя нартами. Двое каюров снялись с гонки.

Гостей спортивного субботнего события ждали музыкальная программа с ведущим и ди-джеем, катание на упряжках, работа фотозоны. И взрослые, и дети отлично провели время на свежем воздухе, вдоволь наобщались и от души поболели за своих каюров и их четвероногих друзей, качество выступлений которых оценивали пять судей. Главным судьей соревнований был Евгений Бутырин, подготовивший к гонкам большое количество спортсменов, в том числе участников чемпионатов Европы и мира.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в ФЕСЧО, в общей сложности было разыграно восемь комплектов наград в восьми дисциплинах по ЕС. Организаторы авторской гонки постарались на славу. Подготовка трассы, обеспечение хронометража, работа судейской бригады (в том числе объективность судейства), ветеринарное обслуживание соревнований, волонтерская деятельность – все эти показатели получили оценку «отлично».

Фото из группы «Созвездие Гончих Псов» ВКонтакте

Видео Глеба Симаченко

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Скиджоринг 1 собака

женщины:

1 место Покатилова Екатерина, малинуа Кира, Каменск-Уральский

2 место Ермакова Марина, е/м Саган, Екатеринбург

3 место Аитова Юлия, с/х Нюша, Каменск-Уральский

Скиджоринг 1 собака

мужчины:

1 место Кардашин Александр, с/х Хорт, Каменск-Уральский

2 место Савельев Владимир, с/х Джесси, Екатеринбург

3 место Клопотнюк Михаил, аусси Бела, Челябинск

Упряжки 2 собаки:

СЕС:

1 место Закиров Никита, с/х: Самаэль Сила Медведя, Лаки Виктори Чудный Медвежонок, Магнитогорск

2 место Пильников Константин, с/х: Варяг, Цагар, Челябинск

3 место Валеева София, с/х Возлюбленная Мисс, Тайна северного сияния, Челябинск

ОПЕН:

1 место Чеклецов Александр, с/х: Тор и Берест, Екатеринбург

2 место Ержанин Александр, с/х: Буран и Локи, Екатеринбург

3 место Семенова Ангелина, с/х: Тайсон, Нур Солнечный Лис, Екатеринбург

Упряжки 4 собаки:

СЕС:

1 место Белов Иван, с/х: Феникс с северного города (Буран), Велл Фортуне (Лекса), Алапа Сиберианс Снебьерн Майти (Миша), Нави Спорт Альфа Маскот Рэйс (Муха), Южноуральск

2 место Романцов Дмитрий, с/х Стичер, Кенай, Тай, Лидер, Качканар

3 место Решетова Любовь, я/л: Аико, Эргин, Руна, Южноуральск

Упряжки 6 собак:

СЕС1:

1. Березуцкая Ольга, с/х: Юлан, Юми, Юпитер, Сибирская легенда Майя, Южная ночь, Прага, Челябинск

2 место Симаченко Глеб, с/х: Бонус, Михо, Анабель, Рольда, Босс, Лаки, Челябинск

3 место Филатов Антон, с/х: Тэя Сила Скорости (Тэя), Кнопка (Бэлла), Цефея, АРНАТО БАЛДЕСАРИНИ Желанный Дар (Фокс), ВЕНТО ЛИБЕРО ТАРНАУ (Арчи), Великий Воин, Челябинск

ОПЕН:

1 место Шевченко Дмитрий, е/м: Ай, Зена, Сура, веймаранер Квини, курцхаар Брайс, Екатеринбург

2 место Максимова Марина, с/х Дока, Харви, Финн, Флэш, Рэя, веймаранер Честер, Челябинск

3 место Попков Иван, с/х: Веста, Фрост, Хорс, Такира, Майк, Верный, Челябинск

ЮНИОРЫ

Упряжка 2 собаки:

1 место Ваулина Дарья, с/х: Хася и Туман, Коркино

2 место Лысова Валерия, с/х: Джек и Багира Онэ Вайрг, Южноуральск

Зимний каникросс:

Девушки:

1 место Яковлева Анастасия, с/х Вальт с Урала (Вольт), Челябинск

2 место Колосова Марина, с/х Шенк. г.Южноуральск

3 место Копайгородская Карина, с/х Скади Богиня Льда. г.Южноуральск

Юноши:

1 место Нилов Егор, Южноуральск

2 место Попов Матвей, с/х Зевс, Южноуральск

3 место Лапаев Степан, с/х Верба, Южноуральск

ДЕТСКИЕ СТАРТЫ

Младшая группа 4-7лет:

1 место Круглякова Варвара 7 лет, с/х Валькирия, Челябинск

2 место Князев Богдан 7 лет, бшо Омон IZBB, Челябинск

3 место Рахмаев Роман, 5 лет, с/х Арчи, Копейск

Старшая группа 8-11 лет:

1 место Колосов Савва 11 лет, с/х Лекса. г.Южноуральск

2 место Прокофьева Виктория, 9 лет, с/х Фрост Белый Иней, Коркино

3 место Лебёдкина Екатерина, 9 лет, Белка, Копейск