В Полетаево каюры из Челябинской и Свердловской областей боролись за победу в «Созвездии Гончих Псов»
В поселке Полетаево Сосновского района (Челябинская область) в субботу, девятого марта, состоялась авторская гонка по снежным дисциплинам ездового спорта «Созвездие Гончих Псов».
В соревнованиях, организованных федерацией ездового спорта Челябинской области (ФЕСЧО) и детско-юношеской спортивной школой Полетаево, приняли участие 32 взрослых каюра, шесть юниоров и дюжина детей в двух возрастных категориях: 4-7 и 8-11 лет (всего 50 человек) со своими верными четвероногими напарниками.
Участники гонки представляли Челябинск, Магнитогорск, Южноуральск, Коркино, Копейск, Екатеринбург, Качканар и Каменск-Уральский.
В дисциплине «Каникросс» участвовали семь человек, в скиджоринге -девять. 22 человека боролись за победу, управляя нартами. Двое каюров снялись с гонки.
Гостей спортивного субботнего события ждали музыкальная программа с ведущим и ди-джеем, катание на упряжках, работа фотозоны. И взрослые, и дети отлично провели время на свежем воздухе, вдоволь наобщались и от души поболели за своих каюров и их четвероногих друзей, качество выступлений которых оценивали пять судей. Главным судьей соревнований был Евгений Бутырин, подготовивший к гонкам большое количество спортсменов, в том числе участников чемпионатов Европы и мира.
Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в ФЕСЧО, в общей сложности было разыграно восемь комплектов наград в восьми дисциплинах по ЕС. Организаторы авторской гонки постарались на славу. Подготовка трассы, обеспечение хронометража, работа судейской бригады (в том числе объективность судейства), ветеринарное обслуживание соревнований, волонтерская деятельность – все эти показатели получили оценку «отлично».
Фото из группы «Созвездие Гончих Псов» ВКонтакте
Видео Глеба Симаченко
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Скиджоринг 1 собака
женщины:
1 место Покатилова Екатерина, малинуа Кира, Каменск-Уральский
2 место Ермакова Марина, е/м Саган, Екатеринбург
3 место Аитова Юлия, с/х Нюша, Каменск-Уральский
Скиджоринг 1 собака
мужчины:
1 место Кардашин Александр, с/х Хорт, Каменск-Уральский
2 место Савельев Владимир, с/х Джесси, Екатеринбург
3 место Клопотнюк Михаил, аусси Бела, Челябинск
Упряжки 2 собаки:
СЕС:
1 место Закиров Никита, с/х: Самаэль Сила Медведя, Лаки Виктори Чудный Медвежонок, Магнитогорск
2 место Пильников Константин, с/х: Варяг, Цагар, Челябинск
3 место Валеева София, с/х Возлюбленная Мисс, Тайна северного сияния, Челябинск
ОПЕН:
1 место Чеклецов Александр, с/х: Тор и Берест, Екатеринбург
2 место Ержанин Александр, с/х: Буран и Локи, Екатеринбург
3 место Семенова Ангелина, с/х: Тайсон, Нур Солнечный Лис, Екатеринбург
Упряжки 4 собаки:
СЕС:
1 место Белов Иван, с/х: Феникс с северного города (Буран), Велл Фортуне (Лекса), Алапа Сиберианс Снебьерн Майти (Миша), Нави Спорт Альфа Маскот Рэйс (Муха), Южноуральск
2 место Романцов Дмитрий, с/х Стичер, Кенай, Тай, Лидер, Качканар
3 место Решетова Любовь, я/л: Аико, Эргин, Руна, Южноуральск
Упряжки 6 собак:
СЕС1:
1. Березуцкая Ольга, с/х: Юлан, Юми, Юпитер, Сибирская легенда Майя, Южная ночь, Прага, Челябинск
2 место Симаченко Глеб, с/х: Бонус, Михо, Анабель, Рольда, Босс, Лаки, Челябинск
3 место Филатов Антон, с/х: Тэя Сила Скорости (Тэя), Кнопка (Бэлла), Цефея, АРНАТО БАЛДЕСАРИНИ Желанный Дар (Фокс), ВЕНТО ЛИБЕРО ТАРНАУ (Арчи), Великий Воин, Челябинск
ОПЕН:
1 место Шевченко Дмитрий, е/м: Ай, Зена, Сура, веймаранер Квини, курцхаар Брайс, Екатеринбург
2 место Максимова Марина, с/х Дока, Харви, Финн, Флэш, Рэя, веймаранер Честер, Челябинск
3 место Попков Иван, с/х: Веста, Фрост, Хорс, Такира, Майк, Верный, Челябинск
ЮНИОРЫ
Упряжка 2 собаки:
1 место Ваулина Дарья, с/х: Хася и Туман, Коркино
2 место Лысова Валерия, с/х: Джек и Багира Онэ Вайрг, Южноуральск
Зимний каникросс:
Девушки:
1 место Яковлева Анастасия, с/х Вальт с Урала (Вольт), Челябинск
2 место Колосова Марина, с/х Шенк. г.Южноуральск
3 место Копайгородская Карина, с/х Скади Богиня Льда. г.Южноуральск
Юноши:
1 место Нилов Егор, Южноуральск
2 место Попов Матвей, с/х Зевс, Южноуральск
3 место Лапаев Степан, с/х Верба, Южноуральск
ДЕТСКИЕ СТАРТЫ
Младшая группа 4-7лет:
1 место Круглякова Варвара 7 лет, с/х Валькирия, Челябинск
2 место Князев Богдан 7 лет, бшо Омон IZBB, Челябинск
3 место Рахмаев Роман, 5 лет, с/х Арчи, Копейск
Старшая группа 8-11 лет:
1 место Колосов Савва 11 лет, с/х Лекса. г.Южноуральск
2 место Прокофьева Виктория, 9 лет, с/х Фрост Белый Иней, Коркино
3 место Лебёдкина Екатерина, 9 лет, Белка, Копейск