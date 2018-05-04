В понедельник в центре Челябинска будет перекрыто движения для автотранспорта. Жителей города просят заранее планировать свои поездки.

В понедельник, 7 мая, в связи с генеральной репетицией торжественного построения войск с прохождением военной техники, в рамках подготовки к празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будет закрыто движение транспорта в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение автотранспорта будет закрыто:

- по улице Елькина на участке от улицы Тимирязева до улицы Воровского с 7-00 часов до 22-00 часов;

- по улице Воровского на участке от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина с 17-00 часов до 22-00 часов;

- по проспекту Ленина на участке от улицы Красной до улицы Свободы с 18-00 часов до 22-00 часов.

Общественный транспорт также будет работать в особом режиме.

С 17:00 часов до 21:30 часов движение будет перекрываться либо ограничиваться на следующих участках:

- проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту закрываться не будет;

- проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (ограничение движения на время прохождения колонны);

- улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;

- улица Тимирязева от улицы Цвиллинга до улицы Елькина;

- улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;

- улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда (движения для трамваев не закрывается).

Жителей города просят заранее планировать свои поездки.