В понедельник в центре Челябинска будет перекрыто движения для автотранспорта
В понедельник в центре Челябинска будет перекрыто движения для автотранспорта. Жителей города просят заранее планировать свои поездки.
В понедельник, 7 мая, в связи с генеральной репетицией торжественного построения войск с прохождением военной техники, в рамках подготовки к празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будет закрыто движение транспорта в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Движение автотранспорта будет закрыто:
- по улице Елькина на участке от улицы Тимирязева до улицы Воровского с 7-00 часов до 22-00 часов;
- по улице Воровского на участке от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина с 17-00 часов до 22-00 часов;
- по проспекту Ленина на участке от улицы Красной до улицы Свободы с 18-00 часов до 22-00 часов.
Общественный транспорт также будет работать в особом режиме.
С 17:00 часов до 21:30 часов движение будет перекрываться либо ограничиваться на следующих участках:
- проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. Движение по Свердловскому проспекту закрываться не будет;
- проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (ограничение движения на время прохождения колонны);
- улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;
- улица Тимирязева от улицы Цвиллинга до улицы Елькина;
- улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;
- улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда (движения для трамваев не закрывается).
Жителей города просят заранее планировать свои поездки.