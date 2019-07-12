В поселке Роза, расположенном на борту Коркинского разреза, провалился асфальт

Глубокая яма образовалась около одного из домов в поселке Роза (расположен на бортах Коркинского разреза, Челябинская область). Жители бьют тревогу, выдвигают различные версии провала асфальтного покрытия и даже задумываются о смене места жительства. Районная администрация успокаивает - ничего страшного не произошло.

Как пояснили в администрации Коркинского района, информация о провале асфальтового покрытия за домом 26А по улице 50 лет Октября в поселке Роза поступила 11 июля в восьмом часу утра. На месте провала побывали замглавы Коркинского района по промышленности и инфраструктуре Владимир Шукаев, начальник управления гражданской защиты Александр Кудинов и заместитель главы Розинского поселения Александр Стукачев.

В мэрии уточнили причину провала: в этом месте несколькими годами ранее находилась выгребная яма, обслуживающая несколько домов. С течением времени бетон и арматура над выгребной ямой сгнили, что и повлекло за собой провал асфальта», - объяснили причину провала в мэрии.

У жителей другая версия. Как пишет пользователь в группе «Чем живет Коркино», под поселков Роза проходят «Рукава бывших шахт» и там много пустот. «В прошлом году было подтекание канализационных труб, и в этом месте образовалась яма. Ее заделали, но спустя год яму промыло и произошел повторный провал», - выдвигает предположение коркинец. По его словам, на Розе это уже не первое обрушение.

Максим рассказывает, что в этом доме располагается кулинария и ежедневно здесь разгружают машины с мукой или грузят продукцию в машины.

«Для устранения последствий сложившейся ситуации необходимо вычистить яму, засыпать грунтом и забетонировать. На помощь с техникой пришел предприниматель Андрей Бородин, уже приступивший к начальному этапу работ», - рассказал Владимир Шукаев.

Однако, Маша Дунаева пишет, что яму никто не вычищал. Ее «просто заваливают мраморным мусором».

Общественная организация «Гражданский патруль», ссылаясь на местных жителей, высказала предположение, что виновником провала является «Промрекультивация» (это предприятие занимается тушением эндогенных пожаров на разрезе). По словам общественницы Елены Шегуновой, в ночь на 11 июля поселок Роза трясло от взрывов, которые проводит «Промрекультивация». Она отмечает, что вокруг разреза выставлена охрана и общественники не могут лично выяснить, что же там происходит.

В Русской медной компании, в состав которой входит «Промрекультивация», в корне не согласны с таким предположением. «Распространенное общественниками сообщение содержит недостоверную информацию и вводит граждан в заблуждение. Предприятие не ведет взрывные работы на Коркинском разрезе, а совместно с МЧС занимается тушением зон самонагреваний», - пояснили в Управлении информационной политики и связей с общественностью РМК.

А охраняют разрез только с одной единственной целью, чтобы обезопасить людей (закрытый карьер таит немало опасностей для любителей экстремальных прогулок – оползни, угарный газ и другое).

«Гражданский патруль» обратился в администрацию Розинского поселения с просьбой провести проверку и установить причину обрушения, привлечь виновных к ответственности и восстановить асфальтовое покрытие. По мнению общественников, необходимо исключить версию об образовании пустот под поселком.

Напомним, АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» завершила добычные работы на угольном разрезе «Коркинский» в ноябре 2017 года. Было создано ООО «Промрекультивация» (совместное предприятие РМК и ЧУК), которому доверили заняться рекультивацией разреза. Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза (с использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа) в 2018 году прошел общественное обсуждение и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Он рассчитан до 2042 года. По его завершению на месте угольной выработки будет водоем, по берегам которого будут высажены растения.

В настоящее время «Промрекультивация» занимается тушением эндогенных пожаров, укреплением бортов разреза, откачкой воды из карьера. Параллельно строится трасса трубопровода для подачи закладочного материала в выработку. В рамках первого этапа проекта по соглашению, подписанному в июне 2019 года, «Промрекультивация» в течение 2019 – 2020 годов инвестирует в ликвидацию Коркинского разреза 270 миллионов рублей.