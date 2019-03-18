В преддверии Пасхи Роскачество рассказало, как выбирать яйца

Роскачество приступило в проверки качества куриных яиц в десяти регионов России, в том числе и в Челябинской области. Результаты будут готовы к Пасхе.

В преддверии Пасхи Роскачество подведет итоги исследования столовых яиц. Сейчас эксперты исследуют 10 региональных торговых марок из Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Астраханской, Курской, Ярославской областей, Краснодарского края, республики Башкортостан и Алтайского края. Эксперты проверят яйца на соответствие заявленной категории (первая, вторая, третья и высшая категории, отборное яйцо), наличие микроорганизмов как внутри, так и снаружи яйца, содержание токсичных элементов, антибиотиков, чистоту и прочность скорлупы, показатели свежести.

А пока эксперты делятся советами и рассказывают о том, как выбирать яйца.

«Приоткройте упаковку и осмотрите яйца. Согласно действующим российским стандартам, на каждом яйце, произведенном на птицефабрике, должна быть маркировка, которая состоит из букв и цифр – они могут быть синими или красными. На полках магазинов встречаются яйца с достаточно «яркими» этикетками: «с йодом», «деревенские», «с витамином А и каротиноидами», «фитнес» – яйца с селеном, «витаминные» яйца с повышенным содержанием жирных кислот. Производители такое обогащение называют «созданием продуктов с заданными свойствами». Подобные яйца получают путем добавления к корму несушек соответствующих ингредиентов», - говорится в сообщении ведомства.

Не стоит обращать внимание на цвет яйца. Он зависит всего лишь от того, была ли курица «брюнетка» или «блондинка». У светлых пород кур яйца белые, у черненьких, пеструшек и рыженьких скорлупа яиц коричневая. Состав у белых и коричневых яиц идентичный, пищевые свойства не отличаются.

«На стоит также обращать внимание на надписи «био», «эко», «органические» на упаковке яиц. Учитывая то, что в России нет никакой сертификации по этому вопросу, они не могут ничего гарантировать. Вот за рубежом это может означать, что куры-несушки были выращены на свободном выгуле и натуральном корме, богатом хлорофиллом. Ни на что не влияет также шероховатость скорлупы. Существует мнение, что шероховатая скорлупа является признаком низкокачественного товара, который не богат витаминами и имеет более хрупкую структуру, то есть такой товар легко разбить. Лабораторные исследования Роскачества никакой взаимосвязи между текстурой скорлупы и качеством яйца не выявили», - говорится в сообщении ведомтсва.

При этом обязательно стоит обращать внимание на срок изготовления. В обязательном порядке он должен быть указан на упаковке. Чем свежее яйцо, тем, разумеется, оно лучше.

«Немало важно кто производитель. Его выбирайте по следующему принципу: кто ближе по географическому расположению к торговой точке, тот лучше. Чем меньше яйцо тряслось по дорогам, добираясь от фермы до прилавка, тем лучше. Также нужно обращать внимание на место хранения. Оно должно быть сухим, чистым и обязательно без посторонних запахов. Яйца, как губка, впитывают в себя нежелательные ароматы. К упаковке это тоже относится: никакой плесени и пятен на ней быть не должно», - говорится в сообщении ведомства.

Также необходимо обратить внимание на скорлупу. Желательно, чтобы яйца были чистыми, без перьев и следов помета, без повреждений.