В президентской деревне Челябинска возведут 72 коттеджа, в том числе восемь для глав государств

Акционерное общество «Лидер» (создано правительством Челябинской области) продолжает реализацию проекта президентской деревни в микрорайоне Белый хутор, которая возводится к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года.

Как сообщает пресс-служба компании, в Белом хуторе построят 72 коттеджа, восемь из которых предназначены для лидеров стран-участниц, остальные – для сопровождающих.

Планируется построить двухэтажные коттеджи площадями 283, 157 и 126 квадратных метров и одноэтажные по 104 квадратных метра.

Проектом предусмотрено строительство административно-досугового центра, в котором разместятся центральный ресепшн, аптека, медпункт, фитнес-центр, прачечная, салон красоты и ресторанный комплекс на 250 посетителей. По соображениям безопасности, во время проведения саммитов заведения будут работать в закрытом режиме, а после смогут открыть двери для всех желающих, уточняют в компании.

Все объекты в поселке подключат к центральным сетям электро-, водо-, газоснабжения и канализации, а также линиям спецсвязи и высокоскоростному интернету.

В президентской деревне появится также сквер с беседками, гостевые парковки. Для обеспечения безопасности международных делегаций в поселке будут работать три контрольно-пропускных пункта.

Застройщик уже выполнил необходимые инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания и подеревную съемку.

Сегодня в поселке идут работы по формированию периметра, прокладке инженерных сетей и строительству фундаментов домов первых лиц. Для сохранения максимального количества взрослых деревьев сеть водопровода будет проложена бестраншейным способом.

Справка.

Управление деятельностью АО «Лидер», по решению собственника, осуществляет Акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ).