В пригороде Челябинска вырос домик хоббита

В пригороде Челябинска появился домик хоббита. У входа в кафе, названного в честь знаменитого героя Толкиена, гостей встречает гном Гимли и один из энтов. Чуть поодаль расположился эльф Леголас.

Меню, кстати, тоже в стиле Толкиена: пельмени из конины называются «Отряд Торина», а окрошка на квасе – «Закуска гнома Глоина».

Как сообщает пресс-служба центра развития туризма Челябинской области, хоббитон появился при ферме «Семейное подворье» в поселке Садовый Сосновского района. Предприниматель Владимир Бекишев с 2017 года развивает свое подворье именно как объект агротуризма. Дети и взрослые здесь могут пообщаться с животными, полюбоваться прекрасными павлинами, покататься на ослике, попрыгать на батуте, приобрести натуральную фермерскую продукцию: яйца, мясо, копчености, иван-чай.

Здесь же Владимир Бекишев планирует реализовать свой проект «Юный фермер», где детсадовцы и школьники начального звена смогут погрузиться в сельское хозяйство: взять шефство над животным, вырастить овощи и зелень в теплице и на огороде, собрать яйца, помочь покормить коров, коз, кроликов и куриц.

Теперь на ферме открылся для посетителей новый объект - кафе, оформленное как домик хоббита. Основное блюдо меню – пельмени с различными начинками: домашний сыр, конина, крольчатина… И конечно, в приготовлении используется собственная продукция с подворья.

«Кафе осталось немного доработать: засыпать крышу грунтом, чтобы потом на нем выросла трава. Так домик хоббита получится еще более аутентичным, – рассказал Владимир Бекишев. – А потом на крыше появится последний персонаж – дракон Смауг. Мы разработали два квеста для детских групп: один по Гарри Поттеру, второй посвящен «Властелину колец». Имениннику будем вручать кольцо, с помощью которого он будет искать подарки на территории подворья».

Фото ЦРТ Челябинской области