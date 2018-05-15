В продукции челябинских предприятий эксперты находят палочковидные бактерии

Челябинское предприятие ООО «Уральская мясная компания» получило запрет на поставки своей продукции в ЕАЭС из-за выявленных нарушений. В полуфабрикатах из мяса птицы, производимых предприятием, были обнаружены листерии (палочковидные бактерии, некоторые виды которых являются возбудителями заболеваний животных и человека).

«Уральская мясная компания» стала одним из четырех российских предприятий, которым федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила поставки мяса в ЕАЭС.

Кроме того, Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении продукции, вырабатываемой еще 12-ю предприятиями. И опять в списке есть челябинская компания. В производимой ею вареной колбасе выявлены сульфитредуцирующие клостридии (также палочковидные бактерии).

Интересно, что продукция производителей Челябинской области - чаще всего сливочное масло и мясо птицы - после отбора проб в других регионах страны и после проведенных лабораторных исследований неоднократно оценивалась как некачественная или фальсифицированная.

По всем случаям управление Россельхознадзора по Челябинской области проводит проверки, и предприятия-нарушители ставятся на усиленный лабораторный контроль (процесс, когда предприятие должно сдать в лабораторию десять проб, подтвердив безопасность своей продукции).

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ», сейчас в отношении ООО «Уральская мясная компания» также произойдет проверка. Продукция предприятия поставлена на усиленный лабораторный контроль.