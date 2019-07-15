Присылайте свои новости

В программе визита Путина в Магнитогорск пока не запланировано посещение места обрушения дома
Общество
Сегодня, 09:29
Автор: 
Любовь Юрина

В программе сегодняшнего визита президента Владимира Путина в Магнитогорск не запланирована его встреча с жителями дома, пострадавшего от взрыва бытового газ, и посещение места предновогодней трагедии.

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе рабочей поездки в Магнитогорск Владимир Путин посетит агломерационную фабрику №5 - новое подразделение горно-обогатительного производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию аглофабрики.

Агломерационная фабрика №5 является усовершенствованным предприятием по производству доменного сырья. Фабрика оснащена энергосберегающими и природоохранными технологиями, что позволит улучшить экологическую ситуацию в городе. Строительство предприятия было начато в 2017 году, вскоре после подписания контракта с китайской компанией Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd на поставку оборудования для аглофабрики.

Владимир Путин также встретится с работниками комбината и проведёт рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Не исключено, что на встрече будет обсуждаться и исполнение поручений главы государства по дому, который был частично обрушен от взрыва газа.

Напомним, ранним утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва бытового газа произошло обрушение седьмого подъезда 12-подъездного дома №164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Тогда глава Владимир Путин в Магнитогорск, побывал на месте трагедии, в больнице, провел совещания и дал ряд поручений.

Любовь Юрина

Автор: 
Любовь Юрина
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