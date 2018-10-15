В регионах оценят прозрачность работ по «Городской среде»

Мониторинг прозрачности информации о госзакупках по благоустройству дворов и общественных пространств запущен во всех регионах Российской Федерации, в том числе и Челябинской области в рамках проекта «Городская среда».

«С целью повышения открытости и доступности информации для граждан о госзакупках в рамках правительственного проекта «Формирование комфортной городской среды» мы запускаем мониторинг прозрачности информации госзакупок в регионах РФ по благоустройству», - сообщил координатор проекта, депутат Госдумы Павел Качкаев.

По его словам, любой активный, заинтересованный горожанин должен иметь возможность легко проверить, что именно будет происходить у него во дворе, прозрачен ли этот процесс, согласован ли он с пожеланиями жителей дома, которые они высказывали на общественных обсуждениях. «Также крайне важно проверить, имеется ли гарантия на те работы, которые ведутся во дворах. От этого зависит их дальнейшая эксплуатация», – считает координатор «Городской среды».

Проверяющие в регионах оценят полноту и доступность информации для граждан по пяти основным критериям: информация о гарантиях на производимые работы, сроки размещения документации, сроки выполнения работ, размещение контракта и сметы по работам.

В Челябинской области вся информация по госзакупкам и проведению работ в рамках проекта «Городская среда» прозрачна и доступна для жителей в любое время, заверяет координатор проекта «Городская среда» в регионе Дмитрий Холод. «Благоустройство проводится на тех объектах, которые выбрали сами жители, поэтому они должны иметь возможность полностью контролировать процесс», - подчеркнул Дмитрий Холод.

Он отметил, что в настоящее время южноуральцы могут контролировать ход работ по благоустройству дворов и общественных пространств несколькими способами. Вся информация по госзакупкам доступна каждому на Главном портале госзакупок. Узнать, как проводились конкурсы, сколько денег было выделено и на какие цели они пойдут, можно на официальном сайте органов исполнительной власти района, где проводятся работы. Изучить необходимые документы, узнать о гарантийных сроках, высказать свои пожелания жители могут в ходе ремонтных работ и во время приёмки, запросив данные у местных депутатов-единороссов, подрядчиков или местной администрации.

Итоги мониторинга будут подведены в ноябре и вся информация о регионах-нарушителях передана в Минстрой РФ.