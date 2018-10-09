В Россельхозбанке открыто более 500 специальных расчетных счетов застройщиков

Уполномоченный банк РФ, Россельхозбанк, допущенный Банком России к банковскому сопровождению застройщиков жилья, разработал продукт «расчетный счет застройщика».

С первого сентября 2018 года все застройщики РФ обязаны открыть отдельный специальный расчетный счет под каждое разрешение на строительство в одном из уполномоченных банков РФ.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Россельхозбанка, РСХБ предоставляет бесплатные услуги по открытию и контролю целевого расходования денежных средств застройщиков.

По состоянию на 11 сентября 2018 года в соответствии с новым законодательством о долевом строительстве в банке открыто 529 специальных расчетных счетов для застройщиков.

Расходные операции с таких расчетных счетов контролируются в строгом соответствии с требованиями федерального закона №214-ФЗ. Банковский контроль за расходными операциями застройщиков призван минимизировать риски нецелевого использования денежных средств застройщиков и предоставить дольщикам дополнительную гарантию завершения строительства объекта в срок.